Brexit, Parteien-, Staats- und Schuldenkrisen in der Europäischen Union: FXE (ETF auf EUR / USD) mit bärischem Setup.

Symbol:ISIN: US46138K1034Im Halbjahresverlauf gab es ein Minus von rund 3,3 Prozent. Der Kurs ist seit April 2018 mehr oder weniger stetig rückläufig. Zuletzt hat sich eine Bärenflagge in Richtung des 20er-EMA ausgebildet.Sowohl die europäische als auch die us-amerikanische Zentralbank betreiben momentan eine Politik des lockeren Geldes. Im Wettlauf um die günstigere Währung ist der Euro derzeit deutlich schneller. Die Ursachen sind wohl eher politischer Natur. Zu nennen wären der Brexit, die Instabilität des Parteiensystems mit drohender Unregierbarkeit ganzer Staaten und die Schuldenkrise in den südlichen Mitgliedsländern. Vorerst wird sich an der grundlegenden Situation nicht viel ändern, so dass vieles dafür spricht, dass der Kursverfall noch eine Weile andauern könnte.Ein Unterschreiten des Tiefs vom Montag bei 103,94 USD könnte den Abverkauf einläuten. Trader könnten dies mit einem Leerverkauf des Wertpapiers umsetzen. Der dazu passende Stopp Loss wäre 104,50 USD. Da wir keine Quartalszahlen beachten müssen, können wir diesen Swingtrade lange laufen lassen.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in FXE.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/eur-usd-weiterer-kursverfall-droht-etf-leerverkauf-interessant/