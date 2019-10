Das Analysehaus RBC hat LVMH nach Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Dank der Marken Louis Vuitton und Dior hätten die Franzosen abermals positiv überrascht, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie dürfte darauf positiv reagieren./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 12:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / 12:40 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-10-09/23:07

ISIN: FR0000121014