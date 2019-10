Wiesbaden (ots) - Im Juli 2019 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 5,6 % höher als im Juli 2018. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, stieg die Zahl der Beschäftigten um 1,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat. In den ersten sieben Monaten 2019 stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 7,7 %. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 2,3 %.



Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchten Umsatzzuwächse im Vorjahresvergleich. Im Tiefbau stiegen die Umsätze im Juli 2019 gegenüber Juli 2018 um 4,7 % und im Hochbau um 2,4 %. Die Umsätze im Leitungstiefbau und Kläranlagenbau stiegen mit +13,4 % sowie im Wirtschaftszweig "Sonstige spezialisierte Tätigkeiten a.n.g." (zum Beispiel Schornstein-, Feuerungs- und Industrieofenbau) mit +13,0 % am stärksten. Den geringsten Umsatzzuwachs verzeichnete der Wirtschaftszweig "Sonstiger Tiefbau" (zum Beispiel Wasserbau) mit +1,8 % gegenüber Juli 2018.



