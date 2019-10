BioNTech SE ("BioNTech"), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die klinische Entwicklung von patientenindividuellen Immuntherapien zur Behandlung von Krebs und anderen schweren Erkrankungen fokussiert, gab heute die Preisfestsetzung für den Börsengang in den Vereinigten Staaten bekannt. Das Angebot erzielte einen Bruttoerlös in Höhe von insgesamt 150.000.000 US-Dollar aus dem Verkauf von 10.000.000 neuen Stammaktien in Form von 10.000.000 American Depositary Shares ("ADS") zu einem Preis von 15 US-Dollar je ADS. Darüber hinaus hat BioNTech den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 1.500.000 zusätzliche ADS zum öffentlichen Erstemissionspreis zu erwerben. Der ADS-Handel wird voraussichtlich am 10. Oktober 2019 unter dem Tickersymbol "BNTX" am Nasdaq Global Select Market beginnen.

Alle im Rahmen des Offerings zu verkaufenden ADSs werden von BioNTech angeboten. Das Angebot wird voraussichtlich am 15. Oktober, 2019 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Im Rahmen des geplanten Börsengangs fungieren J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, UBS Investment Bank und SVB Leerink als Konsortialführer (Lead Book-running Managers). Canaccord Genuity, Bryan, Garnier Co. und Berenberg sind als Joint Book-running Manager und Wolfe Capital Markets and Advisory, Kempen und Mirae Asset Securities als Co-Manager tätig.

Eine Registrierungserklärung ("Registration Statement") für die im Rahmen dieses Angebots verkauften ADS wurde von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) am 9. Oktober, 2019 für wirksam erklärt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen nur mittels eines Prospekts angeboten werden. Ein Exemplar des finalen Prospekts kann, sobald verfügbar, ohne Kosten über die EDGAR Seite auf der SEC Webseite unter www.sec.gov erhalten werden. Alternativ können Kopien des finalen Prospekts, sobald verfügbar, auch angefordert werden über: J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, oder per Telefon unter +1 (866) 803-9204, oder per Email an prospectus-eq_fi@jpmchase.com; BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43; 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, oder per Email an dg.prospectus_requests@baml.com; UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, oder per Telefon unter +1 (888) 827-7275, oder per Email an olprospectusrequest@ubs.com; oder SVB Leerink LLC, Attention: Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, Massachusetts 02110, oder per Telefon unter +1 (800) 808-7525, ext. 6132, oder über Email an syndicate@svbleerink.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Über BioNTech

BioNTech SE wurde 2008 auf dem fundamentalen Verständnis gegründet, dass jeder Tumor einzigartig ist und daher auch die Behandlung eines jeden Patienten individuell gestaltet werden sollte. Die führenden Technologien des Unternehmens reichen von individualisierten Wirkstoffkandidaten auf mRNA-Basis und Therapien, die auf innovativen chimären Antigen- oder T-Zell-Rezeptoren beruhen, bis zu neuartigen Checkpoint-Immunmodulatoren, zielgerichteter Krebsantikörper und niedermolekularen Wirkstoffen. BioNTech hat etablierte Kollaborationspartnerschaften mit sieben großen Pharmaunternehmen wie Eli Lilly and Company, Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech, einer Tochtergesellschaft der Roche Gruppe, Genevant und Pfizer und hat über 100 Fachpublikationen zu dem wissenschaftlichen Ansatz veröffentlicht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die den Zeitpunkt der Notierung und den Abschluss von BioNTechs Börsengang betreffen. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, einschließlich der Tatsache, dass die Bedingungen für den Abschluss des Börsengangs nicht erfüllt sind. BioNTech übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

