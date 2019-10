Bereits rund EUR 20 Mrd. an Anleihevolumina wurden bis dato in dieser Woche emittiert, während die Dealpipeline nach wie vor gut gefüllt ist. So endet heute die Roadshow der Deutsche Bahn Finance BV. Diese beabsichtigt die Emission einer Dualtranche-Hybridanleihe (A: Call nach 5,5J; B: Call nach 10J; A2/BBB erwartet). Hornbach Baumarkt AG (BB/Ba3) mandatierte mehrere Banken zur Organisation von Anleiheinvestorentreffen beginnend mit kommendem Montag. Eine Sub-Benchmark Emission mit einer Laufzeit von fünf bis sieben Jahren könnte hier folgen. Unterdessen beabsichtigt die Enel Finance International N.V. eine Dreifachtranche-Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug (Sustainable Development Goals-Linked) im Laufzeitenbereich von vier bis 15 Jahren zu begeben. Darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...