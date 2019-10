Paris (www.aktiencheck.de) - Die vorgestrige Stundenlunte am 61,8% XDAX-Retracement 11.950, die mit einem sehr hohen 1 Minutenumsatz von 1.870 FDAX Kontrakten einherging, symbolisiert in der Regel größere Kaufabsichten der "BIGs", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht. In der Tat habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seitdem nur noch nach oben geschoben, vorläufig von 11.917 bis 12.178. ...

