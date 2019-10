Hamburg (ots) - Selfmade-Unternehmerin, Teleshopping-Queen: Judith Williams, 48, gehört zu Deutschlands Superreichen. In GALA (Heft 42/2019, ab heute im Handel) erklärt sie nun ihr Erfolgsgeheimnis: "Die innere Haltung ist entscheidend. Ein Unternehmen bedeutet Verantwortung für Menschen. Dabei darf Angst den Visionen nicht im Wege stehen. Und wenn man sich zu sehr über die erste Million freut, bleibt es auch vermutlich bei dieser. Der strategische Schritt nach dieser Summe ist entscheidend." Neidern stehe sie entspannt gegenüber, versichert die in München geborene US-Amerikanerin. "Ich ignoriere sie. ,Kill them with kindness!' Neid entsteht oft aus Unsicherheit."



