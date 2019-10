Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Mittwoch um 897 Kontrakte gefallen ist, während das Volumen diesem Beispiel folgte, da es um 36K Kontrakte einbrach. USD/JPY könnte die Mitte der 106,00 testen Die Aufwärtsbewegung des USD/JPY sieht in dieser Woche gut aus. Die jüngst negative Entwicklung ...

