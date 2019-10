Am 25. September wurde die Aktivität der Suche und Auswahl von "My Favorite Yunnan Tourist Scenic Areas and Colorful Yunnan Tourism Image Ambassador" abgeschlossen. Dabei wurden 20 Lieblingstouristengebiete und 1.000 Tourismus-Repräsentanten bestimmt.

Die Aktivität lockte nahezu 320.000 Menschen jeglicher Altersklasse von allen Teilen Chinas an. Während der einmonatigen Online-Wahl wurden mehr als 1,9 Millionen Stimmen für die Auswahl der Lieblingstouristengebiete in Yunnan gesammelt.

Die Offline-Aktivitäten waren ebenfalls bunt und vielschichtig. Vom 20. bis 30. August wurden Volkskunst-Veranstaltungen am internationalen Flughafen Kunming Changshui, am Bahnhof Kunming und an der High-Speed Railway South Station abgehalten, während am Terminal des internationalen Flughafens Kunming Changshui ein Stand für die Aktivität eingerichtet wurde.

Zwar wurde die Aktivität abgeschlossen, jedoch ist die Erlebnistour von Yunnan immer noch im Gange. Sie sind in den Touristenorten von Yunnan herzlich willkommen und unsere Repräsentanten freuen sich auf Ihren Besuch.

Die folgenden landschaftlich reizvollen Orte wurden 2019 als Lieblingstouristenorte in Yunnan ausgewählt:

Buntes Yunnan·Antikes Yunnan Berühmte Urlaubsorte

Gebirgsregion Lijiang Jade Dragon

Waldlandschaft Kunming Stone

Antike Stadt Lijiang

Kulturelles Tourismusgebiet Dali Three Pagodas of Chong Sheng Temple

Urlaubsort Sunac Xishuangbanna

Urlaubs- und Freizeitort Fairyland Eight-treasure International Pastorale

Reizvolles Dorf Lijiang Yushui

Xishuangbanna Primitive Forest Park Co., Ltd.

Lijiang Lugu-See

Wassergebeit Qujing Kylin

Gebirgsregion Tengchong Yunfeng

Stadt Xundian Fenglongwan (internationaler Urlaubsort Fenglongwan)

China Pu'er Tea Exposition Garden

Chuxiong Yunmou Man Museum

Thermalquellen-Wellness-Resort Longling County Banglazhang

Urlaubsort Tengchong Terrestrial Heat

Buddhismus-Tempel Xishuangbanna Mengle Giant

Antike Stadt Tengchong Heshun

Xishuangbanna Reizvolle Gegend mit wilden Elefanten

