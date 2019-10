Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank FED ist seit Juni auf einen Kurs geldpolitischer Lockerung eingeschwenkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das obere Leitzinsband sei in zwei Schritten von 2,5% auf 2,0% gesenkt worden. Bis Jahresende würden die Analysten der RBI den oberen Zielwert bei 1,5% erwarten. Den Tiefpunkt des aktuellen Zinssenkungszyklus dürfte im Frühjahr 2020 bei 1,25% erreicht sein. Dieses Szenario entspreche weitgehend dem Zinspfad, wie er am Terminmarkt für Geldmarktsätze gepreist sei. ...

