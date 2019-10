BERLIN (Dow Jones)--Der Zentralrat der Juden hat nach dem Angriff auf die Synagoge in Halle scharfe Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen Gebäuden in Sachsen-Anhalt geübt und mehr Maßnahmen zur Gefahrenabwehr gefordert.

"Wäre hier ein Polizeiposten gewesen, hätte dieser Mann, diese Person zu einem Zeitpunkt unschädlich gemacht werden können, so dass es nicht noch zu einem zweiten Anschlag in dem Döner-Imbiss beziehungsweise den Vorgängen in Landsberg gekommen wäre", sagte Präsident Josef Schuster am Donnerstag im Deutschlandfunk.

Seiner Kenntnis nach gebe es in ganz Sachsen-Anhalt keinen Schutz vor jüdischen Gebäuden. Auch sieht er mit dem zweiten Angriff in diesem Jahr "eine neue Qualität" in den antisemitisch motivierten Attacken in Deutschland.

"Es verändert das Gefühl jüdischer Menschen in Deutschland. Dass sich Sorge breit macht, können wir nicht leugnen", so Schuster. "Ich denke, es geht ganz entscheidend darum, dass jetzt auch von Behördenseite her sichergestellt wird, dass ein jüdischer Mensch, der in eine Synagoge geht, sicher sein kann, dass er dort auch wieder unbeschadet herauskommt. Hier muss alles im Vorfeld einer Gefahrenabwehr getan werden".

Nach dem Anschlag von Halle werden am Donnerstag neben Schuster auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesinnenminister Horst Seehofer, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff und der Landesinnenminister Holger Stahlknecht die Synagoge besuchen.

Für 15.00 Uhr ist eine Pressekonferenz von Seehofer, Haseloff, Schuster, Stahlknecht und Maram Stern vom Jüdischen Weltkongress geplant.

October 10, 2019

