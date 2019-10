Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den Kursverlusten am Dienstag, beim MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) und TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) fielen diese deutlich größer aus, setzte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Mittwoch zu einer Erholungsbewegung an, berichten die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...