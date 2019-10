Baden-Baden (ots) - Freitag, 11. Oktober 2019 (Woche 41)/10.10.2019



Sendungen werden mit VT-untertitelt!



03.30BW+RP: Kölner Treff



Erstsendung:08.10.2019 in Das Erste



Dienstag, 22. Oktober 2019 (Woche 43)/10.10.2019



Sendungen werden mit VT- untertitelt!



05.50Planet Schule



Frage trifft Antwort Was ist ein optischer Telegraph?



Sendungen erhalten VT- Untertitelung.



Tagestipp



21.00Preiswert, nützlich gut? Das perfekte Badezimmer



Samstag, 26. Oktober 2019 (Woche 44)/10.10.2019



Sendungen erhalten VT- Untertitelung.



15.45Landleben 4.0



Waldstetten - Da ist Musik drin!



17.30(VPS 17.29) BW+RP: Weinsafari Entdeckungsreise an die Terrassenmosel Erstsendung:26.10.2017 in SWR



Sendungen werden mit VT- untertitelt!



23.20Talk am See mit Gaby Hauptmann



Montag, 04. November 2019 (Woche 45)/10.10.2019



Sendungen erhalten VT- Untertitelung.



18.15RP: Essgeschichten



Die schöne Annabelle - Geschichten rund um die Kartoffel



Mittwoch, 06. November 2019 (Woche 45)/10.10.2019



Sendungen erhalten VT- Untertitelung.



18.15RP: Essgeschichten



Der große Fang - Wie der Fisch auf den Teller kommt



Sendungen erhalten VT- Untertitelung und sind ein Hörfilm



Tagestipp



22.00Debüt im Dritten

Back for Good

Fernsehfilm Deutschland 2016

Autor:Stefanie Schmitz, Mia Spengler Rollen und Darsteller:



Angie____Kim Rieddle Kiki____Leonie Wesselow Monika____Juliane Köhler Drew____Nicki von Tempelhoff Coco Cain____Emma Drogunova Sanny____Hanife Sylejmani Ginny____Anna Oussankina Ivy____Lena Thom Dschungel-Micha____Arndt Schwering-Sohnrey Yvette____Ulrike Krumbiegel Szenenbild: Ulf Friedrichs Kamera: Falko Lachmund



Donnerstag, 07. November 2019 (Woche 45)/10.10.2019



Sendungen erhalten VT- Untertitelung.



18.15RP: Essgeschichten



Ein Honigschlecken - Aus dem Imkerjahr



Sendungen werden mit VT- untertitelt!



23.15Junger Dokumentarfilm



Das innere Leuchten Folge 0/1



00.1530 Jahre Mauerfall



Ost/West - Relikte einer Grenze



Freitag, 08. November 2019 (Woche 45)/10.10.2019



Sendungen werden mit VT- untertitelt!



06.40BW+RP: Oma kocht am besten (WH von DO)



18.15RP: Essgeschichten



Frau Henses Hühner - Gesundes Geflügel



Sendungen erhalten VT- Untertitelung.



18.15BW: Fahr mal hin



Grünes Gold am Bodensee- Hopfenstadt Tettnang



Samstag, 09. November 2019 (Woche 46)/10.10.2019



Sendungen werden mit VT- untertitelt!



05.25Planet Schule



Frage trifft Antwort Wie hat die Dampfmaschine das Arbeitsleben verändert?



Sendungen erhalten VT- Untertitelung.



08.00Fahr mal hin (WH von FR) Grünes Gold am Bodensee- Hopfenstadt Tettnang



Sendungen werden mit VT- untertitelt!



16.00Oma kocht am besten (WH von DO)



22.20Talk am See mit Gaby Hauptmann



23.20Debüt im Dritten

Drei Zinnen

Fernsehfilm Deutschland 2017

Autor:Jan Zabeil Rollen und Darsteller:



Aaron____Alexander Fehling Lea____Bérénice Beo Tristan____Adrian Montgomery Szenenbild: Michael Randel Kamera: Alexander Schneppat



05.15Ost/West - Relikte einer Grenze (WH von DO) Erstsendung:07.11.2019 in SWR/SR



Sonntag, 10. November 2019 (Woche 46)/10.10.2019



Sendungen werden mit VT- untertitelt!



15.15BW+RP: Kochen mit Martina und Moritz Festessen mit Martinsgans - eine Spezialität vom Niederrhein Erstsendung:05.11.2016 in WDR



15.45BW+RP: Essgeschichten (WH von FR) Frau Henses Hühner - Gesundes Geflügel Erstsendung:08.11.2019 in SWR RP



17.00ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" Waldkinder Großwerden in der Natur Erstsendung:09.05.2019 in SWR/SR



Montag, 11. November 2019 (Woche 46)/10.10.2019



Sendungen werden mit VT- untertitelt!



06.40Essgeschichten (WH von DO)



Dienstag, 12. November 2019 (Woche 46)/10.10.2019



Sendungen werden mit VT- untertitelt!



05.25Planet Schule zur ARD-Themenwoche



"Zukunft Bildung" Ich und die Anderen Der Kampf mit den Buchstaben - Alphabetismus Erstsendung:14.05.2019 in SWR/SR



Mittwoch, 13. November 2019 (Woche 46)/10.10.2019



22.00 h: Sendung ist mit VT-UT



22.00Debüt im Dritten

Wann endlich küsst Du mich?

Fernsehfilm Deutschland 2016

Autor:Julia Ziesche Rollen und Darsteller:



Doris____Olivia Grigolli Thomas____Alex Brendemühl Viola____Luise von Finckh Mascha____Marie Rosa Tietjen Uschi____Marlen Diekoff Szenenbild: Juliane Hoffrecht Kamera: Jan Prahl



Donnerstag, 14. November 2019 (Woche 46)/10.10.2019



Sendungen werden mit VT- untertitelt!



05.25Planet Schule



Insekten in Gefahr



Tagestipp



18.15BW+RP: Oma kocht am besten Saure Linsen mit Knöpfle und Himbeertraum



23.45Junger Dokumentarfilm



widerstand



03.00ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" Ich und die Anderen (WH von DI) Der Kampf mit den Buchstaben - Alphabetismus Erstsendung:14.05.2019 in SWR/SR



Freitag, 15. November 2019 (Woche 46)/10.10.2019



Sendungen werden mit VT- untertitelt!



06.40BW+RP: Oma kocht am besten (WH von DO)



01.45ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" Kölner Treff Erstsendung:12.11.2019 in Das Erste



Samstag, 16. November 2019 (Woche 47)/10.10.2019



Sendungen werden mit VT- untertitelt!



05.25Planet Schule



Frage trifft Antwort Warum wurde die Schichtarbeit eingeführt?



06.15Planet Schule



Ich und die anderen Lesbisch. Schwul. Jung Erstsendung:10.06.2016 in SWR/SR



07.10Planet Schule zur ARD-Themenwoche



"Zukunft Bildung" Schule 4.0 - Lernen für die Zukunft



08.00Fahr mal hin (WH von FR) Im farbenfrohen Schwarzwald - Auf Rädern durch den Naturpark



Tagestipp



15.45SWR Sport: Internationales Reitturnier German Masters in Stuttgart



22.50Talk am See mit Gaby Hauptmann



Sonntag, 17. November 2019 (Woche 47)/10.10.2019



Sendungen werden mit VT- untertitelt!



16.00SWR Sport: Internationales Reitturnier German Masters in Stuttgart



22.30Debüt im Dritten

Haus ohne Dach

Fernsehfilm Deutschland 2016

Autor:Soleen Yusef Rollen und Darsteller:



Liya Mina ____Özlem Sagdýç Jan ____Sasun Sayan Alan ____Murat Seven Gule ____Wedad Sabri Ferhad ____Ahmet Zirek Taxifahrer Kaval____Feyyaz Duman Peschmerga Omeed ____Hussein Hassan Ako ____Rekesh Shahbaz Jeger ____Pelyar Adil Hesen Vin ____Hanim Onur Schäfer ____Mame Cheto Tante Mona ____Etidal Mahmoud Rotzlöffel Sero____Salar Bamerni Stinker Ave____Danyar Adil Hesen



Mittwoch, 20. November 2019 (Woche 47)/10.10.2019



Sendung werden mit VT-untertitelt und ist ein Hörfilm!



23.00Debüt im Dritten

Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel

Fernsehfilm Deutschland 2015

Autor:Jan Cronauer, Florian Schnell Rollen und Darsteller:



Jan____Moritz Jahn Karo____Mala Emde Deniz____Ugur Ekeroglu Tristan____Hannes Wegener Ben____David Schütter Szenenbild: Johanna John Kamera: Dominik Berg



Donnerstag, 21. November 2019 (Woche 47)/10.10.2019



Sendungen werden VT- untertitelt!



23.45Junger Dokumentarfilm



Statistik des Verbrechens - Ein Mathematiker kämpft gegen die Nazis



00.45Hassjünger



Wir waren Extremisten



Freitag, 22. November 2019 (Woche 47)/10.10.2019



Sendungen werden VT- untertitelt!



06.40BW+RP: Oma kocht am besten (WH von DO)



