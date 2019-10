Stockholm (ots/PRNewswire) - Indien möchte seine Forschung und Innovationen mit einer historischen globalen Ausschreibung fördern



Urkund, ein schwedisches Technologieunternehmen mit Expertise in der Textanalyse auf Basis von Machine Learning, hat vor Kurzem den landesweiten Auftrag erhalten, alle Universitäten in Indien mit Plagiatpräventionssoftware auszustatten. Die indische Regierung möchte die Qualität der Forschung in den akademischen Einrichtungen des Landes durch das Verhindern von Forschungsfehlverhalten und Plagiaten und das Fördern von Echtheit und Innovationen verbessern.



In seiner Ansprache an den Central Advisory Board of Education (zentraler Bildungsausschuss) sagte Shri Ramesh Pokhriyal, Union Human Resource Minister, dass "[die Software] wesentlich dazu beitragen wird, die Qualität der Forschungsergebnisse zu verbessern, dadurch, dass die Echtheit der Ideen und Veröffentlichungen der Forscher gewährleistet bleiben."



eGalactic, der langjährige Partner von Urkund vor Ort, war maßgeblich an der Ausschreibung beteiligt und konnte das Engagement und Vertrauen der indischen Regierung gewinnen. Mit 1.045 Bildungseinrichtungen, die aus allen geografischen Regionen Indiens an 5 Standorten innerhalb von 2 Wochen erfasst wurden, war das Onboarding-Programm von beispiellosem Ausmaß.



"Wir sind unheimlich stolz darauf, mit der Verbesserung der Bildungsqualität in Indien, der größten Demokratie der Welt, beauftragt zu werden, so Andreas Ohlson, Chief Executive Officer bei Urkund. "Zudem zeigt die Ausschreibung selbst die staatliche Verantwortung und Aufsicht bei der Plagiatbekämpfung. Ich muss sagen, sie brachte die besten Lösungen auf den Tisch, mit den meiner Ansicht nach strengsten technologischen Anforderungen, die ich bisher gesehen habe."



Die Ausschreibung wurde vom Ministry of Human Resource Development (MHRD) initiiert, und das Library Network Centre (INFLIBNET), ein interuniversitäres Zentrum der University Grants Commission (UGC), wurde mit dem Ausschreibungs- und Beschaffungsprozess beauftragt.



Informationen zu Urkund



Urkund unterstützt akademische Einrichtungen, Sekundarschulen und Unternehmen in ihren Initiativen für institutionelle Effektivität und Qualität, indem es ein vollautomatisches System zur Überprüfung der Textechtheit und zur Verhinderung von Plagiaten bereitstellt. Die Software wird vollständig in alle gängigen Lernmanagementsysteme integriert und verwendet fortschrittliches Machine Learning für überzeugende Genauigkeit. Mit 20 Jahren an der Vorfront für akademische Integrität bedient Urkund aktuell über 5.000 Einrichtungen in fast 80 Ländern weltweit. Urkund wird von Prio Infocenter AB entwickelt, einem privaten Unternehmen mit Sitz in Stockholm, Schweden. Auf www.urkund.com (http://www.urkund.com/) erfahren Sie mehr.



Pressekontakt:



Carl-Fredrik Wållgren, CMO

Telefon: +46-70-279-39-59

E-Mail: carl-fredrik.wallgren@urkund.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1007708/Urkund_Logo.jpg



Original-Content von: Prio Infocenter AB, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/51921