Lauf a.d. Pegnitz (ots) - Inspiriert vom nächtlichen Sternenhimmel, präsentiert THOMAS SABO in seiner neuen Weihnachtskampagne funkelnde Geschenkideen für noch mehr magische Momente. Eine tiefe Symbolik sowie festliche Eleganz machen die verspielten Magic Stars Designs zu persönlichen Glücksbringern und idealen Präsenten. In Szene gesetzt werden die handgearbeiteten Schmuckstücke aus Sterlingsilber von Rita Ora - Gesicht der Kampagne und globale Botschafterin der internationalen Schmuck- und Uhrenmarke.



Strahlender Blickfang sind facettierte Zirkonia-Sterne und -Monde. Ob im doppelreihigen Collier, in eleganten Ohrringen oder im grafisch interpretierten Sternenring - bis ins Detail reflektieren die präzise gesetzten Steine vielfach das Licht.



Als Ergänzung zu den Schmuckstücken überzeugen die kosmisch inspirierten Zeitmesser der Watches Kollektion. So glänzt unter anderem die Spirit Damenuhr in neuem Design mit Wechselarmband und einem Sekundenzeiger in Sternform. Entdeckt werden können die Kreationen in allen THOMAS SABO Shops weltweit, im Online-Shop unter www.thomassabo.com sowie im ausgewählten Fachhandel.



Für die redaktionelle Verwendung steht Bildmaterial hier zum Download bereit: https://nextcloud.thomassabo.com/s/QqHJH2Je4KcwXHq



Über THOMAS SABO



THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.



