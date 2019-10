Bern (awp) - Der Energiekonzern BKW kauft weiter fleissig zu. Der Konzernbereich Ingenieurdienstleistungen übernimmt in Deutschland das osd office for structural design. Allein seit Mitte Jahr hat BKW damit bereits rund ein Dutzend Firmen übernommen, davon zahlreiche aus Deutschland. Das Unternehmen osd wird in den Konzernbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...