Décoration 3D: Hubstairs lève 3,250 millions d'euros pour accélérer le déploiement de sa solution chez les retailers et renforcer ses équipes Tech

Hubstairs, solution SaaS de création de contenus visuels 3D spécialisée dans l'univers du Home & Living, annonce un 3ème tour de table de 3,250 millions d'euros. Elle utilisera ces fonds pour accélérer ses recherches en R&D et renforcer ses équipes Tech & Sales avec une vingtaine de recrutements en 2019. Son ambition est de remplacer la photographie sur les sites e-commerce.

Hubstairs est une startup qui a développé une solution de création de contenus visuels basée sur le travail d'une communauté de plus de 400 architectes d'intérieur, une technologie 3D et la puissance de l'intelligence artificielle. Elle permet aux acteurs de la Maison et de la Décoration de connecter leurs produits aux goûts et aux intérieurs des consommateurs grâce à une expérience d'achat interactive et immersive.

Convaincue que l'inspiration doit être au centre de l'expérience d'achat, Hubstairs permet aux retailers de produire au meilleur prix tous types de contenus visuels. Ces images sont personnalisables par l'utilisateur afin que celui-ci puisse se projeter et créer un intérieur qui lui ressemble. Enfin la solution connecte gratuitement leurs catalogues aux intérieurs des utilisateurs.

Cette nouvelle levée de fonds va permettre à Hubstairs d'accélérer son développement autour de 3 axes principaux :

-Renforcer son équipe technique pour accompagner la croissance de son activité commerciale.

-Intensifier le déploiement de sa solution Saas chez les leaders du Home & Living et assurer ses plannings d 'installation.

-Accélérer l'innovation produit en augmentant ses effectifs R&D afin d'investir massivement dans l'intelligence artificielle et de poursuivre les développements produits.

« Hubstairs est aujourd'hui la seule solution de création de contenus visuels interactifs au monde. Notre solution nécessite des investissements lourds et couteux en R&D pour développer une technologie 3D en temps réel. Cette levée de fonds nous donne les moyens de maintenir un rythme de croissance fort en renforçant nos équipes techniques et R&D et en augmentant nos capacités de déploiement pour notre solution SaaS chez les leaders du secteur du Home & Living. Notre prochain challenge est la structuration de la société afin de supporter cette accélération »

Alexandre de Vigan, CEO d'Hubstairs

Bien qu'Hubstairs conserve une approche globale du marché de la décoration, sa stratégie repose sur un modèle B2B2C avec le déploiement rapide de sa solution SaaS à l'échelle nationale et internationale auprès des leaders du secteur. Le marché du Home & Living est une opportunité énorme puisqu'il représente 600 Milliards de dollars à travers le monde et qu'il croît de 10% par an. « Notre ambition d'ici 12 mois est de consolider notre implantation en France et en Europe puis de réaliser une levée en série A pour accompagner notre déploiement sur le marché US ».