Die Tesla-Aktie gibt vorbörslich an der Nasdaq um 0,22 Prozent nach. Ein Anteilsschein kostet gut 244 US-Dollar. Gestern veröffentlichte in den USA der einflussreiche Consumer Reports sein eher unerfreuliches Testergebnis für den E-Auto-King. Konkret geht es um das so genannte app-basierte "automated parking system" von Tesla. Laut Elon Musk soll es wie ein zahmes "Haustier" funktionieren, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...