WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen hat bei seiner namensgebenden Marke im September weltweit 10 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert. Besonders groß waren die Zuwächse in Europa und hier in Deutschland. Was auf den ersten Blick auf einen boomenden Markt hindeutet, hat seine Ursache in einem Basiseffekt aus dem Vorjahr: Im September 2018 waren nach Einführung des neuen Abgasmessverfahrens WLTP die Neuzulassungen um 30 Prozent eingebrochen, von dieser geringen Ausgangsbasis ging es nun stark aufwärts.

Im vergangenen Monat übergab der Konzern 533.700 Fahrzeuge an seine Kunden. Seit Januar haben die Wolfsburger damit 4,515 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, das ist ein Minus von 2,3 Prozent.

Im Heimatmarkt sprangen die Verkäufe im September um fast 74 Prozent auf 40.600 Pkw, in Europa lag der Anstieg bei 45,4 Prozent auf 132.300 Fahrzeugen. Von Januar bis September stagnierte der Absatz in Deutschland dagegen nahezu, in Europa ging er um 2,3 Prozent zurück.

In den USA und in China schaffte es Volkswagen, in rückläufigen Gesamtmärkten seinen Marktanteil stabil zu halten bzw. weiter auszubauen. In China inklusive Hongkong, dem wichtigsten Einzelmarkt, verkaufte das Unternehmen im Berichtsmonat mit 287.000 Fahrzeugen 3,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Seit Jahresanfang ging der Absatz im Reich der Mitte jedoch um 2 Prozent auf 2,2 Millionen zurück.

October 10, 2019 05:04 ET (09:04 GMT)

