"Was wir mit dem Finanz-Blog der Erste Asset Management beabsichtigen….Vor vier Jahren starteten wir den Investment Blog der Erste Asset Management (blog.de.erste-am.com). Hintergrund war dabei eine simple Distributions-Überlegung: Wir wollten keine PDFs oder Newsletter mehr verschicken, sondern flexibel als E-Mail-Abo auf Ereignisse an den Börsen reagieren. Dadurch soll unsere interessierte Leserschaft auf dem Laufenden gehalten werden. Parallel dazu wurde die Webseite der Erste Asset Management komplett neu aufgebaut: mit interessanten Beiträgen in 5 zentralen Kategorien: "Aktien", "Anleihen", "Finanzwissen", "Märkte" und "Nachhaltigkeit". Die Leser können wie in einem Magazin ...

