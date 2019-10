Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2720 Franken belassen. Der Duftstoff- und Aromenhersteller habe sowohl ihre als auch die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Somit seien die Schweizer auf einem guten Weg, auf Jahressicht so gut abzuschneiden wie seit 2012 nicht mehr./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 07:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2019 / 07:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-10-10/12:09

ISIN: CH0010645932