Der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr an Peter Handke. Das teilte die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm mit.



Kurz zuvor war der Preisträger für 2018 bekannt gegeben worden, nachdem die Preisverleihung im letzten Jahr ausgefallen war. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.