IRW-PRESS: Enthusiast Gaming Holdings Inc.: Enthusiast Gaming stellt erstklassiges Gaming-Medienteam ein, um Umsatzwachstum zu steigern

- Gemeinsame Erfahrung mit Gaming-Marken Electronic Arts, PlayStation und Sony

- Vertriebsteam wird individuelle, zielgerichtete Werbeprogramme für Marken erstellen, die monatliche Reichweite von Enthusiast von 200 Millionen Spielern anpeilen

- Schwerpunktlegung auf Direktvertriebsstrategie wird den Umsatz pro Nutzer steigern und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Werbetreibende bieten

Toronto (Ontario), 10. Oktober 2019. Enthusiast Gaming Holdings Inc. (TSX-V: EGLX, FWB: 2AV) (Enthusiast Gaming oder das Unternehmen) meldete heute, dass es in ganz Nordamerika ein führendes Vertriebsteam eingestellt hat, um den Vertrieb von Direktwerbung über die Plattform von Enthusiast Gaming, dem größten Gaming-Netzwerk der USA, zu unterstützen.

Enthusiast Gaming freut sich, das neue Team unter der Leitung von Jon Dwyer, SVP, Head of Sales and Special Partnerships, Amanda Rubin, VP Sales, East Coast, und Rob Frohling, VP Sales, West Coast, begrüßen zu dürfen. Das Team bringt eine umfassende Erfahrung beim Vertrieb von Gaming-Medien mit Marken wie Electronic Arts (EA), PlayStation und Sony ein. Das neue Vertriebsteam wird unsere Niederlassungen in Los Angeles, New York und Toronto erweitern und neue sowie bestehende Beziehungen zu Marken und Agenturen aufbauen.

Menashe Kestenbaum, President von Enthusiast Gaming, sagte: Wir freuen uns, Jon, Rob und Amanda in unserer Familie willkommen zu heißen! Wir fühlen uns geehrt, dass sie sich für Enthusiast entschieden haben, was die Stärke unseres Unternehmens als größtes Gaming-Netzwerk der USA mit einem globalen monatlichen Publikum von über 200 Millionen Menschen verdeutlicht. Ihre gemeinsame Vertriebserfahrung im Bereich Gaming-Medien mit führenden Gaming-Marken wie EA, PlayStation und Sony Crackle wird von entscheidender Bedeutung für das Wachstum unseres Geschäfts sein. Unsere Kunden werden sofort einen Wert sehen, da das Team fundierte Fachkenntnisse, einen guten Ruf und gute Beziehungen mit einbringt, was dazu beitragen wird, unsere bestehenden Kunden zu unterstützen und neue Partner in neuen Branchen zu gewinnen.

Die Plattform von Enthusiast Gaming generiert über 30 Milliarden Anzeigenanfragen sowie über eine Milliarde Seitenaufrufe pro Monat. Bis dato stammen über 95 Prozent des Umsatzes von Enthusiast Gaming aus programmatischer Werbung. Die Umsetzung einer Direktvertriebsstrategie wird es dem Unternehmen ermöglichen, den Umsatz pro Nutzer sowie den Umsatz pro CPM (Kosten pro 1.000 Aufrufe) zu steigern. Das Direktvertriebsteam wird es dem Unternehmen ermöglichen, die gesamte Plattform mit 100 Websites, 900 YouTube-Kanälen, sieben professionellen E-Sport-Teams und über 50 Gaming- und E-Sport-Influencern zu monetarisieren. Direkte Gespräche mit Marken und Agenturen werden es Enthusiast auch ermöglichen, seine Reichweite von über 200 Millionen Gaming-Fans mit individuellen Direktvermarktungs- und Werbekampagnen zu nutzen.

Das Geschäft von Enthusiast Gaming umfasst drei Säulen: Medien, E-Sport und Events. Als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Gaming-Branche mit einem bedeutsamen globalen Netzwerk an Spielern ermöglicht es Enthusiast Gaming Marken und Agenturen, die begehrte Zielgruppe der Generation Y mit einem einzigartigen individuellen Programm auf allen drei Säulen zu erreichen. Das Unternehmen arbeitet mit einigen der führenden Marken der Welt zusammen, einschließlich Activision Blizzard, Ubisoft, Foodora Nintendo, Bell und Microsoft. Der Aufbau eines Vertriebsteams ist wichtig, um die Beziehungen weiter zu pflegen und den Umsatz mit Marken direkt zu steigern.

Jon Dwyer, SVP, Head of Sales & Special Partnerships

Angesichts einer Erfahrung von über 15 Jahren in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung und Marketing fungierte Jon als CEO und Director mehrerer Unternehmen in unterschiedlichen Branchen, einschließlich Technologie, Biotech und Industrie. Zuvor war Jon Managing Director von Aereus Technologies, wo er für den laufenden Betrieb und M&A-Finanzierungen verantwortlich war. Vor seiner Tätigkeit bei Aereus war Jon Founder und CEO von Flax Energy.

Amanda Rubin, VP Sales, East Coast

Amanda Rubin bringt eine Erfahrung von über zehn Jahren in den Bereichen Medien und Werbung in das Team von Enthusiast Gaming ein. Amanda begann ihre Karriere im digitalen Bereich als Marketingspezialistin, Planerin und Einkäuferin von aufstrebender Medien und war für große Marken wie Ralph Lauren, Woven Digital und zuletzt EA tätig. Vor Enthusiast Gaming fungierte Amanda als Manager, East Coast Sales von EA. Als Teil des globalen Markenpartnerschaftsteams von EA war Amanda Client Lead für Beziehungen zu Marken wie Verizon, Coca-Cola, Bose und NBCU. Amanda hat direkt mit Kunden wie Coca-Cola, Bose, GSK, PUMA, New Era, NBCU, Verizon, Tracfone, LOreal, Reebok und New Balance zusammengearbeitet.

Rob Frohling, VP Sales, West Coast

Bevor er zu Enthusiast Gaming ging, war Rob vier Jahre lang als Senior Account Executive of Digital Advertising Sales für Sony Pictures Television und PlayStation tätig. Er hat den Aufbau ihrer OTT-/Video-Werbeverkäufe unterstützt und gleichzeitig ihr markengeschütztes Inhalts- und Sponsoringgeschäft für die für einen Emmy nominierten Original-Shows wie Comedians in Cars Getting Coffee und SuperMansion geleitet. Rob hat auch die Entwicklung individueller, heimischer Werbeagenturen auf Sony PlayStation und PlayStation VR mit einer Gesamtverantwortung für die Einnahmen und OTT-Werbung für Sony Crackle, PlayStation, PlayStation Vue, Pluto TV und Funimation Streaming TV-Services unterstützt. Vor Sony war Rob zwei Jahre lang als Account Executive of National Ad Sales bei Outfront Media, der größten Out-of-Home-Organisation in Nordamerika, tätig. Rob gilt als Vertreter des Wandels in den Bereichen Connected TV / Over the Top- (OTT)-Video-, Mobil- und Konsolen-Gaming-Werbung mit einem hochenergetischen Ansatz, um die Umsatzziele zu übertreffen.

Über Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming (TSX-V: EGLX, FWB: 2AV) errichtet das größte Netzwerk an Gaming- und E-Sport-Gemeinschaften der Welt. Das Geschäft des Unternehmens, das bereits das größte Gaming-Netzwerk in den USA ist, besteht aus drei Säulen: Medien, Events und E-Sport. Die digitale Medienplattform von Enthusiast Gaming umfasst über 100 Gaming-bezogene Websites und 900 YouTube-Kanäle, die gemeinsam 150 Millionen Besucher pro Monat mit über einer Milliarde Seitenaufrufen erreichen. Mit Luminosity Gaming, seinem Geschäftsbereich E-Sport, verfügt Enthusiast über ein führendes internationales E-Sport-Franchise, das acht professionelle E-Sport-Teams besitzt und managt; dazu zählen unter anderem das als Nummer Eins eingestufte Overwatch-Team, die Vancouver Titans und über 50 Gaming-Influencer mit einem Publikum von insgesamt 60 Millionen Followern. Alles in allem erreicht das integrierte Netzwerk jeden Monat mehr als 200 Millionen Gaming-Fans. Enthusiast Gaming ist im Bereich Event-Business außerdem Inhaber und Betreiber der größten kanadischen Gaming-Messe, der Enthusiast Gaming Live Expo, EGLX (eglx.com), die im Jahr 2018 ca. 55.000 Besucher verzeichnen konnte. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.enthusiastgaming.com. Nähere Informationen zu Luminosity Gaming finden Sie unter luminosity.gg..

