Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.918,40 -0,02% +16,09% Euro-Stoxx-50 3.459,16 -0,09% +15,25% Stoxx-50 3.145,91 -0,26% +13,98% DAX 12.088,52 -0,05% +14,49% FTSE 7.157,68 -0,12% +6,52% CAC 5.511,51 +0,22% +16,51% Nikkei-225 21.551,98 +0,45% +7,68% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,49 -50

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,54 52,59 -0,1% -0,05 +9,0% Brent/ICE 58,23 58,32 -0,2% -0,09 +5,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.507,82 1.505,60 +0,1% +2,22 +17,6% Silber (Spot) 17,78 17,76 +0,1% +0,02 +14,7% Platin (Spot) 890,58 893,50 -0,3% -2,92 +11,8% Kupfer-Future 2,59 2,57 +1,0% +0,03 -2,3%

Die Ölpreise kommen am Donnerstag leicht zurück. Die Akteure warteten auf Nachrichten zu den Handelsgesprächen, heißt es. Daneben belasteten pessimistische Einschätzungen zu Preisen und Nachfrage einiger Rohstoffhandelshäuser vom Mittwoch. Und nicht zuletzt müsse der Markt den Monatsbericht der Opec verarbeiten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Eine abwartende Haltung dürfte am Donnerstag den Handel an der Wall Street auszeichnen. Die Futures auf die wichtigen US-Indizes deuten eine kaum veränderte bis knapp behauptete Handelseröffnung an. Die Anleger dürften den Verlauf der Handelsgespräche zwischen den USA und China beobachten, die am Berichtstag beginnen.

Nachdem Anfang der Woche die Streitparteien mit wechselseitigen Sanktionen die Stimmung vergiftet hatten, war man zuletzt bemüht, die Wogen zu glätten, um die Verhandlungen nicht von vorneherein aussichtslos erscheinen zu lassen. Laut Medienberichten will die US-Regierung Schritte in Richtung einer partiellen Einigung unternehmen. Dabei war von einem "Währungspakt" die Rede, in dem Streitfragen um den aus US-Sicht zu niedrigen Yuan behandelt werden sollen.

Die USA sollen ferner bereit sein, die für kommende Woche vorgesehenen Zollerhöhungen vom Tisch zu nehmen. Zudem erlaubt das Weiße Haus offenbar einigen US-Unternehmen mittels einer Sondergenehmigung Geschäfte mit dem chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei. Dies dürfte die Atmosphäre bei den Gesprächen verbessern.

Im Blick stehen ferner die US-Verbraucherpreise für September. Die am Dienstag veröffentlichten Erzeugerpreise waren wider Erwarten im vergangenen Montag gesunken, was Konjunkturängste schürte und nach Meinung von Beobachtern den Handlungsdruck auf die US-Notenbank erhöhte.

Die Apple-Aktie notiert vorbörslich gut behauptet. Das Unternehmen hat sich dem Druck aus China gebeugt und eine App aus dem Angebot genommen, mit der Nutzer die Bewegungen von Polizeikräften in Hongkong verfolgen konnten. Die Aktie von Ra Pharmaceuticals verdoppelt sich vorbörslich dank der Übernahme durch die belgische UCB.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Realeinkommen September 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 218.000 zuvor: 219.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstagmittag leicht im Plus. Marktteilnehmer sprechen von einem abwartenden Handel vor den wieder beginnenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China auf hochrangiger Ebene. Daneben kommt die Berichtssaison nun langsam in Fahrt. Mit einem Kurseinbruch von über 8 Prozent werden bei Philips überraschend vorgelegte Geschäftszahlen quittiert. Die Analysten der Commerzbank weisen auf die Schwäche der Sparte Connected Care als Grund hin. Südzucker verlieren nach dem Quartalsausweis 9,3 Prozent. Die Zuckersparte bleibt der große Belastungsfaktor für das Unternehmen. Dort ist keine Besserung zu erkennen. Mit kräftigen Kursgewinnen zeigen sich Aktien aus der Luxusgüterbranche in ganz Europa, nachdem LVMH am Vorabend starke Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt hat. Damit scheinen sich die Proteste in Hongkong nicht negativ ausgewirkt zu haben, was auch andere Branchenwerte beflügelt. LVMH steigen um 4, Kering um 3,1, Burberry um 1,8 und Hugo Boss um 0,6 Prozent. Auch Givaudan gefällt mit guten Zahlen, der Kurs legt um 1,1 Prozent zu. Givaudan konnte steigende Rohstoffkosten über Preiserhöhungen kompensieren und hat seine Mittelfristziele bestätigt. Die Aktie des Zementherstellers LafargeHolcim legt um 1,7 Prozent zu. Das Unternehmen hat sich gegen ein Gebot für die Bauchemiesparte von BASF entschieden. BASF steigen um 0,4 Prozent, Heidelcement legen um 1,3 Prozent zu. Gerresheimer notieren nach dem Zahlenausweis kaum verändert. Die Aktie des Windanlagen-Projektierers PNE schießt um 4 Prozent nach oben auf 4,00 Euro, nachdem Morgan Stanley Infrastructure Partners sein Übernahmegebot auf 4,00 Euro von 3,50 bis 3,80 Euro erhöht hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1028 +0,50% 1,0984 1,0981 -3,8% EUR/JPY 118,47 +0,47% 118,09 117,91 -5,8% EUR/CHF 1,0946 +0,21% 1,0925 1,0925 -2,8% EUR/GBP 0,9004 +0,17% 0,8989 0,8984 +0,1% USD/JPY 107,43 -0,03% 107,51 107,38 -2,0% GBP/USD 1,2247 +0,32% 1,2219 1,2224 -4,0% USD/CNH (Offshore) 7,1227 -0,22% 7,1140 7,1406 +3,7% Bitcoin BTC/USD 8.516,75 -0,38% 8.564,25 8.566,00 +129,0%

Der Offshore-Yuan legte am frühen Donnerstag deutlich zu, nachdem bekanntgeworden war, dass die USA einen Währungspakt mit China abschließen wollten, der vor dem letzten Scheitern der Handelsgespräche bereits vereinbart worden war. Der Pakt könnte eine Verpflichtung Chinas beinhalten, seine Währung nicht abzuwerten, wobei es andernfalls zu Zollanhebungen käme, so die Commerzbank.

Die Gerüchte um den US-chinesischen Währungspakt sind nach Meinung der London Capital Group auch der Grund für den Anstieg des Euro zum Dollar, denn der Pakt verursache auch etwas mehr Volatilität am Devisenmarkt. Nachdem sich die EZB in die Karten schauen gelassen habe, habe man bereits zu Wochenbeginn gesagt, dass Devisenmarktbewegungen vor allem von der Dollarseite ausgehen dürften, so die Experten weiter. Der Dollar schwäche sich nicht nur zum Yuan, sondern auch zum Euro ab. Zur Schwäche der US-Devise trage sowohl Zinssenkungserwartung bei wie auch die von der US-Notenbank angekündigten Käufe kurzlaufender Anleihen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien sind am Donnerstag von Schlagzeilen zu den bevorstehenden US-chinesischen Handelsgesprächen hin und her getrieben worden. Anfänglich deutliche Rücksetzer reduzierten sich stark, nachdem laut Medienberichten die US-Regierung Schritte in Richtung eines partiellen Deals machen will. Dabei ist von einem "Währungspakt" die Rede, in dem Streitfragen um den aus US-Sicht zu niedrigen Yuan behandelt werden sollen. Die USA sollen ihrerseits bereit sein, die für kommende Woche vorgesehenen Zollerhöhungen vom Tisch zu nehmen. Zudem erlaubt das Weiße Haus offenbar einigen US-Unternehmen mittels einer Sondergenehmigung Geschäfte mit dem chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei. Derweil wurde an den Märkten weiter spekuliert, welche Folgen der Streit zwischen China und der nordamerikanischen Basketballliga NBA hat. Die Videowerbe-Umsätze von Tencent dürften leiden, nachdem der chinesische Konzern das Streaming der NBA-Vorsaison-Spiele ausgesetzt hat. Citi beziffert den Schaden für die Sparte auf ein Umsatzminus von 1,3 Prozent jährlich. Dagegen dürfte der chinesische Sportartikelproduzent Li Ning mit "patriotischen" Käufen heimischer Kunden Profiteur sein, nachdem er bereits wegen des 70. Jahrestags der chinesischen Volksrepublik Käufer angelockt hatte. In Hongkong stiegen die Aktien um 0,1 bzw 0,3 Prozent.

CREDIT

Uneinheitlich zeigen sich am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Hoffnung auf Fortschritte bei den wieder beginnenden US-chinesischen Handelsgesprächen sorgen für eine gedämpft zuversichtliche Stimmung. Die meisten Spreads laufen daher zusammen.

Daneben ist der Brexit Thema. Die Strategen der Commerzbank heben positiv hervor, dass der britische Premier Johnson den US-Präsidenten gedrängt haben soll, keine Zölle auf britische und EU-Exporte zu verhängen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Marke Volkswagen steigert Absatz im September um 10 Prozent

Volkswagen hat bei seiner namensgebenden Marke im September weltweit 10 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert. Besonders groß waren die Zuwächse in Europa und hier in Deutschland. Was auf den ersten Blick auf einen boomenden Markt hindeutet, hat seine Ursache in einem Basiseffekt aus dem Vorjahr: Im September 2018 waren nach Einführung des neuen Abgasmessverfahrens WLTP die Neuzulassungen um 30 Prozent eingebrochen, von dieser geringen Ausgangsbasis ging es nun stark aufwärts.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 10, 2019 07:10 ET (11:10 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.