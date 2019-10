MÜNCHEN, 10. Oktober (Reuters) - BMW will den Absatz von Luxusgroßfahrzeugen ab 2018 verdoppeln, um die Gewinnmargen, die durch Investitionen in neue Technologien belastet werden, wieder zu beleben, sagte Finanzvorstand Nicolas Peter am Donnerstag. BMW hofft, im Jahr 2020 rund 135.000 Premium-Modelle wie den i8, den 8er, den X7 und den 7er verkaufen zu können, gegenüber rund 65.000 im Jahr 2018, sagte Peter gegenüber Reportern in München. "Wir wollen in den kommenden Jahren wachsen und sind überzeugt, dass das Premium-Segment den Gesamtmarkt übertreffen wird - und dass wir den Markt übertreffen ...

