Stuttgart (ots) - Die mehrfach als eine der besten Unternehmensberatungen Deutschlands ausgezeichnete ebp-consulting GmbH baut ihre Aktivitäten im Interim Management mit dem Geschäftsbereich Experts on Demand - Exdema weiter aus. Die hohe Nachfrage der Kunden aus Industrie, Handel und Logistikdienstleistung nach einer temporären Übernahme von Management-, Fach- und Projektaufgaben vor Ort um bestehende Vakanzen, fehlende Kapazitäten oder nicht vorhandenes Know-how zu überbrücken, führte zu einem sukzessiven Ausbau des qualitativ hochwertigen Interim Management-Leistungsportfolios.



Egal ob Unternehmen temporäre Unterstützung im Bereich Logistik- & Supply Chain Management, im Bereich Einkauf & Beschaffung oder im Produktions- und Qualitätsmanagement benötigen, mit der Fachexpertise aus der Unternehmensberatung reflektiert ebp-consulting die spezifischen Anforderungen und bietet die jeweils passenden Fachexperten; ganz nach den zeitlichen und fachlichen Vorstellungen der Unternehmen.



Vorteile für Unternehmen im Überblick:



- Schnelle und kompetente Besetzung vorhandener Vakanzen zur

Lösung von operativen Herausforderungen ohne langfristige

Bindung

- Erfahrene Interim Manager mit Handlungs- und Umsetzungsstärke in

Verbindung mit der Expertise einer der besten

Unternehmensberatungen Deutschlands

- Erfahrung aus einer Vielzahl von Einsätzen bei ebp-Stammkunden

und Neukunden

- Vor-Ort-Einsatzdauer und Intensität genau nach individuellen

Vorgaben Wenn auch ihr Unternehmen auf der Suche nach Führungskräften, Spezialisten, Projektmanager oder Inhouse-Consultants entlang der Supply Chain sind: Die ebp-consulting hat den passenden Interim Manager und das genauso lange, wie Sie ihn brauchen. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf.



www.exdema.de/kontakt.html



Über ebp-consulting GmbH



ebp-consulting ist bekannt als leistungsstarke Unternehmensberatung für die Gestaltung, Optimierung und Umsetzung von Supply Chains sowie von Beschaffungs-, Produktions- und Logistikprozessen. ebp-consulting integriert Beratung und Engineering in einem ganzheitlichen Dienstleistungsangebot. Die agilen Teams sorgen für einen nahtlosen Übergang von der Strategieentwicklung bis zur Konzepterarbeitung und Implementierung. Die praxisorientierten Lösungen basieren auf neuesten Erkenntnissen und innovativen Ansätzen sowie auf wertvollen Erfahrungswerten aus über 20 Jahren. Mehr Informationen zum Unternehmen unter www.ebp-consulting.com.



