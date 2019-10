New York (ots/PRNewswire) - Muttergesellschaft von Splashlight, Marktführer für visuellen Inhalt, erschließt Bereich datengesteuerter intelligenter Medieneinblicke, um sein Angebot hochentwickelter Marketinginstrumente zu erweitern



LiiV, die von den Gründern von Splashlight etablierte Muttergesellschaft, meldete heute die Übernahme von Telmar, ein Unternehmen für intelligente Medieneinblicke mit 51 Jahren Erfahrung und 25.000 internationalen Anwendern.



Der Zusammenschluss von Splashlight und Telmar bedeutet die Einführung der neuen Disziplin kreativer Intelligenz auf dem Markt, was eine bahnbrechende Methode zum Erfassen von Daten zu kreativen Kampagnen ist, durch die Marketingexperten ein besseres Verständnis ihrer Zielgruppen gewinnen können, ohne die Privatsphäre zu verletzen.



"LiiV wurde inspiriert durch eine Vision kreativer Intelligenz, die bislang von von Splashlight alleine umgesetzt wurde", so James Ingram, Gründer von LiiV und CEO von Splashlight und Telmar. "Telmar ist ein weiterer entscheidender Teil dieses Strategieplans für kreative Intelligenz. Seine meisterhafte Bewältigung verschiedener Flüsse von Zielgruppendaten ist entscheidend für den kommerziellen und kreativen Erfolg von über 700 Kunden und einer neuen Generation von Marketingfachkräften."



"Wir bei Telmar genießen den Ruf als kompetenter Partner des Vertrauens für die größten Agenturen, Marken und Herausgeber", so Corey Panno, Senior Vice President von Telmar. "Als neues Familienmitglied von LiiV freuen wir uns darauf, unser Fachwissen in die Medienplanung und Erkenntnisgewinnung einzubringen, sodass Marketingfachkräfte eine Reihe neuer Herausforderungen besser meistern können."



Splashlight und Telmar, die nun unter dem gleichen Dach tätig sind, bringen eine vollständigere, kohärentere Lösung auf den Markt. Technologie für kreative Intelligenz misst die Reaktion von Verbrauchern auf Bilder auf eine Art und Weise, die es Marken ermöglicht, die richtigen Zielgruppen zu erreichen und Kampagnen entsprechend dieser zu verfeinern.



Somit ist kreative Intelligenz eine entscheidende Komponente für die entstehende Wissenschaft der digitalen Anthropologie, da sie Forschern eine nicht-invasive Möglichkeit bietet, um zu untersuchen, wie wir leben, arbeiten und unsere Freizeit verbringen.



Die Welt braucht dringend neue Erfindungen, die Entscheidungsträgern helfen, das digitale Leben und seine Verbindung zur physischen Welt zu verstehen. Durch digitale Anthropologie bietet LiiV neue Wege, die Realität unseres heutigen Lebens zu verstehen, und wie wir Identitäten formen und soziale Kontakte pflegen, während wir unsere Privatsphäre aufrechterhalten. Dies ermöglicht einen tieferen Einblick darin, wie Verbraucher sich mit visuellen Inhalten und Markenbotschaften befassen, indem mehr Datenpunkte zu menschlichem Verhalten berücksichtigt werden.



"Die Gründung von LiiV ist für uns von enormer Bedeutung, nicht nur aus geschäftlicher Perspektive, sondern auch im Hinblick darauf, welche Möglichkeiten sich so für Fachkräfte in aller Welt auftun. Wir möchten bessere Methoden bieten, um Menschen, ihr Verhalten und ihre Motivationsquellen zu verstehen", erklärt Benoit Lagarde, Gründer von LiiV, Mitgründer von Splashlight und Vorsitzender von Telmar. "Wir beginnen mit diesen beiden Unternehmen, doch das sind nur die ersten Verbindungen in der sich schnell entwickelnden Schnittstelle von Technologie, Kreativität und Humanwissenschaften, die Knotenpunkte der digitalen Anthropologie."



Informationen zu LiiV



Splashlight Holding LLC dba LiiV ist eine Holdinggesellschaft, die gegründet wurde, um kreative Intelligenz durch Interessenvertretung, Vordenkerschaft, akademische Partnerschaften und Technologieplattformen zu ermöglichen. LiiV, gegründet von James Ingram und Benoit Lagarde, das von Boathouse Capital unterstützt und von einem erstklassigen Management-Team geleitet wird, investiert in und baut strategische, hochmoderne Organisationen auf, die sich an der Schnittstelle von Technologie, Kreativität und Humanwissenschaften befinden. Weitere Informationen zu LiiV und seinen Tochtergesellschaften finden Sie unter LiiV.com



Informationen zu Telmar



Telmar Group Inc. ist der weltweit größte unabhängige Anbieter von Lösungen für strategisches Targeting und Medienplanung für Werbetreibende, Marketingfachkräfte, Agenturen, Medienunternehmen und Datenlieferanten. Über 25.000 Anwender in 100 Ländern verlassen sich auf Telmars 51 Jahre Erfahrung mit dem Anbieten innovativer datenagnostischer Lösungen für die Analyse Tausender von Verbraucher- und Mediendatensätzen, um Zielmärkte, Zielgruppen, Reichweite und Frequenz sowie Medienperformance zu bewerten.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1006985/LiiV_Logo.jpg



Pressekontakt:



Dan Capawana

Resound Marketing für LiiV

dan@resoundmarketing.com

(609) 279-0050 Durchw. 109



Original-Content von: LiiV, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/30303