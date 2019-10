Die jährliche Kerninflation blieb wie erwartet unverändert bei 2,4% - Der US-Dollar-Index kämpft darum, nach den Daten an Boden zu gewinnen. - Nach den vom United States (US) Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlichten Monatsdaten blieb die Inflation im September, gemessen am Verbraucherpreisindex (CPI), auf Jahresbasis unverändert bei 1,7%, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...