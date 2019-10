München (ots) - Das Wissensquiz vom 14. bis 18. Oktober 2019, um 18:00 Uhr im Ersten



Ihre Auftritte beim "European Song Contest" sind legendär: Während Schlagerbarde Guildo Horn mit seiner schrägen Performance in Schlaghosen für internationales Aufsehen sorgte und mit "Guildo hat euch lieb!" (1998) den 7. Platz belegte, siegte Nicole mit ihrer weißen Gitarre und dem Titel "Ein bisschen Frieden" (1982) und wurde mit gerade einmal 17 Jahren zum gefeierten Star. An der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton liefern sich die beiden Sänger am Montag ein amüsantes Rateduell.



Die Schauspieler Ken Duken und Nikolai Kinski waren im Sommer gemeinsam in dem romantischen Film über die deutsche "Traumfabrik" in Berlin-Babelsberg und die dramatischen Ereignisse rund um den Mauerbau im Kino zu sehen. Bei "Wer weiß denn sowas?" treten sie am Dienstag gegeneinander an. Eine ausgesprochen lustige Paarung erwartet die Zuschauer am Mittwoch, wenn Judith Richter gegen ihre Mutter Beatrice Richter antritt. Das Comedy-Talent hat Judith eindeutig von ihrer Mutter geerbt, wie sie u.a. in "Sketch History" beweist. Gemeinsam sorgten beide im Sommer in Berlin in der Komödie "Zuhause bin ich Darling" für jede Menge Lacher auf der Theaterbühne. Als zwei der rappenden "Fantastischen Vier" wurden sie bekannt. Erst im kommenden Jahr gehen Smudo und Michi Beck von den "Fantastischen Vier" auf ihre die große "30 Jahre Jubliäumstournee". Wer von den beiden im Rateduell die Nase vorn hat, wird sich aber schon kommenden Donnerstag bei "Wer weiß denn sowas?" zeigen. Sie sind das Traumpaar der Serie "Die Kanzlei" und ihre Fans freuen sich schon auf die nächste Staffel, die 2020 im Ersten läuft. Am Freitag versuchen die beiden TV-Anwälte



Sabine Postel und Herbert Knaup aber erst mal interessante Fragen wie

diese zu beantworten:

Laut einer Studie werden E-Mails am häufigsten beantwortet, wenn ...?

a) regelmäßig das Wort "bitte" verwendet wird

b) am Ende deutlich Dankbarkeit signalisiert wird

c) sie mit "herzliche Grüße" beendet werden



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 14. bis 18. Oktober 2019 im

Überblick:

Montag, 14. Oktober - die Schlager-Stars Guildo Horn und Nicole

Dienstag, 15.Oktober - die Schauspieler Ken Duken und Nikolai Kinski

Mittwoch, 16. Oktober - die Schauspielerinnen Judith Richter und

Beatrice Richter

Donnerstag, 17. Oktober - die "Fanta 4"-Rapper Smudo und Michi Beck

Freitag, 18. Oktober - die Schauspieler Sabine Postel und Herbert

