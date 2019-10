Alibaba-Gründer Jack Ma bleibt das zweite Jahr in Folge der reichste Mann Chinas. Sein Vermögen wird auf 35 Milliarden Euro geschätzt.

Jack Ma, der Gründer des chinesischen Internet-Konzerns Alibaba, bleibt der reichste Mann Chinas. Mit einem geschätzten Vermögen von 275 Milliarden Yuan (etwa 35 Milliarden Euro) belegte der 55-Jährige das zweite Jahr in Folge den Top-Platz der am Donnerstag veröffentlichten Reichenliste des chinesischen Magazins "Hurun". Ma liegt auch in der Liste des US-Magazins "Forbes" an Platz ...

