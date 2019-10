Als die Entwickler Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre die ersten Roboter konstruierten, nannten sie diese nicht etwa Roboter, sondern benutzen den Ausdruck "programmiertes Gerät für den Transfer von Artikeln". Deren Funktion war das Bewegen von Produkten zwischen Druckgussmaschinen in der Produktionsstätte von GM. Die ersten Worte der entsprechenden Patentschrift aus dem Jahr 1954 hoben die Programmierbarkeit und Vielseitigkeit der Erfindung hervor und wiesen darauf hin, dass die Programmierbarkeit Sensoren erforderte, um die Übereinstimmung zwischen dem Programm - das heißt der beabsichtigten Bahnkurve oder Funktion - und der tatsächlichen Bewegung sicherzustellen.

Geschichte der Robotik

Bis heute sind die Roboter nicht weit über dieses ursprüngliche Konzept hinausgekommen. Auch aktuelle Roboter sind programmierbar und müssen ihre Umgebung erfassen, um zu gewährleisten, dass es eine Übereinstimmung gibt zwischen dem, was sie tun, und dem, wofür sie programmiert sind. Außerdem müssen sie sich in ihrer Umgebung bewegen. Was sich allerdings in den vergangenen 50 bis 60 Jahren geändert hat, sind die gestiegene Komplexität und Geschwindigkeit sowie die Bereiche, in denen diese grundlegenden Konzepte Anwendung finden.

Kamen die ersten Roboter noch hauptsächlich für das Bewegen von Druckgussteilen zum Einsatz, war Joseph Engelberger, der Vater der Robotik, doch stark vom ersten Robotergesetz von Asimov beeinflusst. Dieses besagt, dass ein Roboter kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen darf, dass ein menschliches Wesen Schaden erleidet. Engelberger setzte Roboter in Bereichen ein, in denen sie Menschen schützen konnten, und der Schutz von Menschen war auch die treibende Kraft für den Einsatz von immer mehr Sensoren speziell in kollaborativen Robotern oder fahrerlosen Transportsystemen (Autonomous Guided Vehicles, AGVs).

Was treibt die Robotikindustrie voran?

Um das Streben nach autonomen Robotern besser verstehen zu können, empfiehlt sich ein Blick auf die Intelligenzgesetz-Gleichung von Alex Wissner-Gross. Diese gibt eine Entropiekraft an, die den Trend in der Robotik erklärt:

F = T - St

Darin ist F die Kraft, die die künftige Handlungsfreiheit maximiert, T ist die Temperatur, die die allgemeine Stärke (die verfügbaren Ressourcen) definiert, und S ist die Entropie innerhalb des Zeithorizonts t.

Die Robotik als Industrie und als wissenschaftliche Disziplin strebt an, die künftige Freiheit von Roboteraktionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...