Hohe Steuern, falsche Abgaben und ein überbordender Sozialstaat frustrieren die arbeitende Mittelschicht. Wie die Politik das ändern könnte.

Düren und Berlin trennen 514 Kilometer, und dazwischen geht es irgendwie verloren: das Verständnis zwischen den Bürgern und ihrem Staat. Peter Kramp zum Beispiel. Er ist das, was man ganz unironisch einen Musterdeutschen nennen kann, ein promovierter Ingenieur mit "zwei rechten Händen", wie er sagt, der montags bis freitags ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern führt und an Wochenenden wirkt und werkelt auf seinem Bauernhof in der Eifel mit den drei Hühnern und dem großen Nutzgarten. Kramp findet, dass Leistung sich lohnt in diesem Land und dass es ziemlich gerecht zugeht, er glaubt, dass Deutschland alles in allem gut regiert wird; auch daran, dass "wir den heftig einschlagenden Strukturwandel mit Technik, Grips und Geld" schon hinbekommen.

Aber.

Manchmal fragt er sich schon, warum sie so wenig produktiv sind und vorwärts denken in Berlin, warum die Politik nur immer noch mehr Geld verteilen will, immer neue Sozialansprüche erfindet, immer weitere Steuern erhebt - immerzu überlegt, wer oder was "noch alles unterstützt werden kann". Obwohl doch jeder wisse: "Ein Obstbaum trägt nur, wenn man ihn regelmäßig schneidet."

Kramp, 56, ist Chief Operating Officer der Sihl Gruppe, eines Herstellers von Bordkarten, Gepäckanhängern, Fotopapieren und Werbedisplays. Er ist ein Freund des Common Sense, "bei klarem Verstand, hoffe ich, emphatisch unterfüttert". Der Chef des Betriebsrats, Reinhold Behlen, bestätigt es: "Klar diskutieren wir schon mal, aber letztlich wollen wir das Gleiche." Seit 2007 werden bei Sihl 38 statt 35 Stunden die Woche gearbeitet, eine Öffnungsklausel im Tarifvertrag. Kein Problem, findet Behlen, denn dafür gibt es Wochenendzuschläge, freie Brückentage, Beschäftigungsgarantien. Behlen arbeitet seit 47 Jahren im Betrieb, hat mit 14 als Helfer angefangen, für 3,19 Mark die Stunde, das weiß er noch genau. Heute verdient er 2900 Euro netto im Monat und fliegt zwei Mal im Jahr in Urlaub, "im Mai immer Mallorca". Auch Behlen findet: Alles prima so weit in Deutschland. Eine Vermögensteuer? Ein Soli nur für Gutverdiener? Die Reichen zur Ader lassen? Nicht mit ihm. "Jeder kann sich am Anfang seines Berufslebens entscheiden, was er werden will", sagt Behlen, "jeder hat die Chance, was aus seinem Leben zu machen." Er verdiene gut, und Peter Kramp verdiene mehr, aber der habe schließlich studiert: "Ich hab schon über alles geschimpft im Leben. Aber über zu wenig Geld noch nicht."

Linkes Schaulaufen

In Berlin schimpfen dafür ausgerechnet die, die Leute wie Behlen vertreten wollen, umso lauter: über "Miethaie" und "große Vermögen", über Privateigentum und zu wenig "Umverteilung" - die SPD stürmt neuerdings wieder über Linksaußen, "linker als die Linkspartei", höhnt der ehemalige Vorsitzende Sigmar Gabriel. Der SPD-Mittelstandsbeauftragte Harald Christ stellt sogar bald sein Amt zur Verfügung, weil er das "Schaulaufen" linker Positionen auf den Regionalkonferenzen der Partei nicht mehr erträgt; weil die SPD ausgerechnet die vielen in diesem Land, die "solidarisch gegenüber Schwächeren" sind und bereit, "etwas zu geben", zu Gegnern erkläre: "Der linke Flügel übernimmt die Partei."

Vermögen können sich viele Genossen offenbar nur noch als Unvermögen zum sozialen Denken und Handeln vorstellen.

Eines hat die Partei damit erreicht: Die Verteilungs- und die Gerechtigkeitsfragen drängen mit Macht zurück auf die Tagesordnung. Und sie werden, befeuert durch jüngste Studien der Hans-Böckler-Stiftung oder des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), auch sofort politisch scharf gestellt. Nur leider im selben Atemzug so plump instrumentalisiert wie eh und je: Arm gegen Reich, oben gegen unten, Staat gegen Wirtschaft, Solidarität gegen Ego-Kapital.

Als würde es Menschen wie Peter Kramp und Reinhold Behlen gar nicht geben. Als ginge es nicht um etwas gänzlich anderes: Respekt vor Leistung. Für die, die jeden Tag aufstehen, ohne dabei reich zu werden - und sich manchmal fragen: Lohnt sich das noch? Für jene, die Jobs schaffen, Risiken eingehen, investieren - und sich ebenfalls fragen: Dankt es mir einer? Anders gesagt: Für alle, die Marktwirtschaft nie ohne den Zusatz "soziale" denken können - und den Sozialstaat nicht ohne eine florierende Wirtschaft, die ihn erst ermöglicht.

"Leistung muss sich wieder lohnen"? Offenbar tut sie das derzeit vor allem für den Staat. Nach Jahren ordentlicher Reallohnzuwächse, angesichts von Minimalarbeitslosigkeit und Rekordbeschäftigung, von Rekordsteuereinnahmen (776 Milliarden Euro in 2018) und Rekordsozialbudget (996 Milliarden Euro), reimt sich die regierende SPD unverdrossen ein Land des sozialen Abstiegs zusammen - und erfindet immer neue Hilfsbedürftige, um sie zum Objekt ihrer politischen Zuwendung zu machen.

Und die Union? Sie stemmt sich nicht gegen diesen Machtzuwachs eines Sozialstaats, der alles und jeden therapieren will. Sondern forciert ihn noch zugunsten eigener Zielgruppen - "Heimat", "gleichwertige Lebensverhältnisse", "Mütterrente" lauten die Stichworte.

In Düren erwirtschaftet, in Berlin verteilt

Das Ergebnis ist ein steiler Anstieg konsumtiver Ausgaben, der Subventionierung und staatlichen Alimentierung. Mieter in den Städten und Pendler auf dem Land, alte Mütter und mittelalte Kohlekumpel, Geringverdiener, Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose, Ostdeutsche, Rentner, Wohngeldempfänger, Eltern von Kita-Kindern und Wohnungskäufer: Sie alle werden nach Kräften bekümmert, belohnt oder beschenkt - auf Kosten derer, die keine "Leistung" vom Staat erhalten, sondern für Leistung, für Wertschöpfung und Steuern sorgen, Tag für Tag - die in Düren erwirtschaften, was sie in Berlin verteilen.

Für Manager Peter Kramp wäre schon viel gewonnen, wenn die Politik nicht mehr jede vermeintliche Gerechtigkeitslücke schließen würde - und sei es nur, weil dadurch immer zwei weitere aufreißen. Wenn die Regierung durchblicken ließe, seine Steuern für mehr Wichtiges und Richtiges einzusetzen: "Arbeitsplätze, Infrastruktur, Bildung, Innovation." Und wenn sich mal wieder der Sound änderte - zugunsten der vielen, von deren Erwerbsfleiß abhängt, was an (wenige) Bedürftige verteilt werden kann.

Wenn Kramp das schon hört: "Work-Life-Balance." Als sei Arbeit zu meiden - und Leben ihr Gegenteil: "Mein Leben ist mit ganz viel Arbeit absolut in Balance." Natürlich, es gebe Arme und Kranke, die jede Hilfe verdient hätten - "aber manche definieren halt auch für sich, schwach sein zu wollen". Deren Ansprüche und eine Politik, die sie befördere, seien Gift für die Gesellschaft, meint Kramp: "Wer glaubt, ein Land mit 80 Millionen Einwohnern lasse sich ohne schwielige Hände ernähren, der irrt."

Kann dieser Peter Kramp ein Faulenzer im Liegestuhl sein, vor sich einen Drink - und hinter sich ein Fließband, von dem ihm Geldbündel in den Schoß purzeln? "Keine Steuergeschenke für Spitzenverdiener!", so hat die SPD-Bundestagsfraktion diese Karikatur tatsächlich übertitelt, um Manager wie ihn bei Werksmeistern wie Reinhold Behlen in Misskredit zu bringen: "Wir schaffen den Soli ab", so der hämische Untertitel: "Für fast alle." Verstehen kann Behlen die Spitze nicht: "Ich bin noch nie neidisch gewesen auf einen, der ein schwereres Portemonnaie zu tragen hat als ich."

Für die sieche SPD ist das Ressentiment gegen das Eigentum dennoch der letzte Schrei im politischen ...

