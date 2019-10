München (ots) -



10. Oktober 2019. Beziehungskrisen, fragwürdige Sex-Gespräche,

kriminelle Machenschaften oder rührende Familiengeschichten: Nichts

bleibt einem Uber-Fahrer verborgen - egal wie diskret er sich seinen

Gästen gegenüber verhalten möchte. Derzeit laufen die zweimonatigen

Dreharbeiten zu "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers" (AT) in

Hamburg. Die sechsteilige Serie, in der Kostja Ullmann die Hauptrolle

spielt, wird exklusiv für die Streaming-Plattform Joyn produziert.



Zum Inhalt: Ben (Kostja Ullmann) ist Mitte dreißig und noch nicht

wirklich in seinem Leben angekommen. Nach einigen Fehlschlägen

arbeitet er nun als Uber-Fahrer, um sich über Wasser zu halten. Doch

statt seine eigenen Probleme in den Griff zu kriegen, bekommt er die

seiner Fahrgäste dazu. Unterschiedlichste Menschen nehmen auf seinem

Rücksitz Platz, bringen ihre bewegenden und skurrilen Geschichten mit

und katapultieren Ben in ihre chaotische Welt. Dazu kommt, dass Ben

zum ersten Mal Vater wird und sich in seiner Vorfreude auf keinen

Fall damit abfinden möchte, dass Nadja (Claudia Eisinger), die Mutter

des Kindes, nichts mehr von ihm wissen will ...



Katja Hofem, Co-Geschäftsführerin Joyn: "Mit 'Aus dem Tagebuch eines

Uber-Fahrers' haben wir einen Serienstoff gefunden, der perfekt zu

uns passt: jung, frech, lustig, aber auch tiefgründig und mit neuen

Perspektiven auf das Leben. Wir freuen uns diese Serie mit einem

erstklassigen Cast und sehr engagierten Produzenten realisieren zu

können."



Produziert wird die Dramedy von Bon Voyage Films, Produzenten sind

Amir Hamz, Christian Springer und Fahri Yardim. Regie führt Julian

Pörksen und Manuel Mack zeichnet als Kameramann verantwortlich. "Aus

dem Tagebuch eines Uber-Fahrers" (AT) wird voraussichtlich in der

ersten Jahreshälfte 2020 auf Joyn verfügbar sein.



Über Joyn

Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, ist ein 50/50 Joint Venture

von ProSiebenSat.1 und Discovery. Joyn ist eine senderübergreifende

Entertainment-Streaming-Plattform. Mit mehr als 50 Free-TV-Sendern im

Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der

Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer

Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können

Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten

sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine

umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu

schaffen. Bis zum Winter kommen kontinuierlich neue Features und

Inhalte hinzu, unter anderem werden die Inhalte von maxdome in die

Plattform eingebunden.



