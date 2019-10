Universal-Motor-Gerät - das steckt hinter dem Namen des allseits bekannten Alleskönnern Unimog. Das zeigt schon, aus welcher Zeit die Baureihe von Mercedes-Benz stammt, denn in der Nachkriegszeit wurde bei Daimler-Nutzfahrzeigen eher weniger Wert auf blumige Namen wie Citan oder Vito gelegt. Seit 1949 auf dem Markt ist der Unimog schier unverwüstlich. In der Hauptstadt der Niederlande zeigen jetzt zwei Spezialmodelle aus dem Hause Daimler, was sonst noch in ihnen steckt. 200 Tonnen Gesamtgewicht ... (Achim Graf)

