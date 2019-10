Nach einer turbulenten Handelswoche gibt es am Donnerstag kaum Bewegung an der Wall Street. Anleger warten auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China.

Zum Auftakt der US-Handelsgespräche mit China halten sich Anleger mit Engagements an den New Yorker Börsen zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 kamen zur Eröffnung am Donnerstag kaum vom Fleck. "Beinahe täglich wechseln sich Sorgen über ein Scheitern mit neuen Hoffnungen auf eine Annäherung ab", kommentierte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader die am heutigen Donnerstag beginnenden Verhandlungen beider Länder.

Entsprechend glich die bisherige Handelswoche an der Wall Street einer Achterbahnfahrt mit einem positiven Ausgang am diesem Mittwoch. Alle drei großen Indizes beendeten die gestrige Sitzung knapp einen Prozent höher. Anleger waren optimistisch war, dass sich die USA und China auf ein teilweises Handelsabkommen einigen konnten.

Diese Hoffnungen verstärkten sich nach Gerüchten, dass die Vereinigten Staaten einen Währungspakt mit China planen. Doch auf der anderen Seite berichtete die South China Morning Post, dass beide Seiten bei den Handelsgesprächen auf stellvertretender Ebene keine Fortschritte machen würden.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung brachte keine sensationellen Neuigkeiten. Die Mitglieder der Fed sahen zuletzt wachsende Gefahren für die künftige wirtschaftliche ...

