Android-Smartphones können im Falle eines Notrufs genauere Standortinformationen mithilfe einer neuen Technik an Rettungsdienste übertragen. Die Technik heißt "Advanced Mobile Location" (AML). Nutzer eines Android-Smartphones in Deutschland, die den Notruf 112 anwählen, übertragen künftig akkuratere Standortinformationen, um Retter schneller zum Unglücksort zu leiten. Im Notfall: Android-Smartphones schicken euren präzisen Standort an Rettungsdienste In einer Kooperation der drei Mobilfunk-Netzbetreiber sowie Google wird bei Notrufen aus dem Mobilfunknetz der genaue Unglücksort ...

