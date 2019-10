Neben Apple beugen sich auch Activision Blizzard, Tiktok und die NBA den Wünschen Pekings. Nur Southpark nimmt es mit (bissigem) Humor. Es dauerte nicht lang, bis der Hongkonger Hearthstone-Spieler Chung Ng Wai zu spüren bekam, was man bei als Spieler bei Activision Blizzard sagen darf, und was nicht: In einem Interview nach einem Taiwanesischen Stream rief Chung "Befreit Hongkong, die Revolution unserer Zeit," in die Kamera. Der als "Blitzchung" bekannte professionelle Spieler trug dabei Gasmaske und Skibrille, die Symbole des ...

