Der GBP/USD steigt über die Marke von 1,2350 Dollar. An diesem Tag hat das Pfund Sterling bereits um gut 150 Pips zugelegt. Pat Leahy, der Chefredakteur der Irish Times, schrieb:: "Ich höre auch, dass es von britischer Seite eine sehr bedeutende Bewegung in der Zollfrage in den Johnson-Varadkar-Gesprächen gegeben hat." Berichte über die wesentlichen ...

