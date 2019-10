Die Entwicklung von Flugtaxis ist eine kapitalintensive Tätigkeit. Das deutsche Start-up Lilium soll daher aktuell versuchen, eine Finanzierungsrunde über 400 bis 500 Millionen US-Dollar abzuschließen. Lilium, das Flugtaxi Start-up aus dem Münchener Umland, kann sich bereits der soliden Unterstützung einer Reihe von profilierten Investoren erfreuen. Bis jetzt konnte das Unternehmen in verschiedenen Finanzierungsrunden über 100 Millionen Dollar einwerben. Wie Techcrunch berichtet, will Lilium sich jetzt in die Pole-Position im Elektro-Flugtaxi-Gewerbe versetzen und ist daher auf der Suche nach ...

