Die Staaten Litauen, Estland und Lettland fühlen sich von Russland bedroht. Sie wollen mehr Unterstützung von der Nato.

Litauen hat den an die Nato gerichteten Wunsch nach Hilfe bei der Luftverteidigung bekräftigt. Das Thema war am Donnerstag in Kaunas auch Gegenstand von Gesprächen zwischen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und ihrem litauischen Kollegen Raimundas Karoblis und Präsident Gitanas Nauseda. "Der Wunsch ist erklärt worden", sagte Kramp-Karrenbauer danach in Rukla, wo rund 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt mehr als 500 Bundeswehr-Soldaten im Nato-Einsatz sind. Deutschland selbst hat keine Heeresflugabwehr für einen solchen Einsatz.

