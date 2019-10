Wolodimir Selenski lehnt einen Autonomiestatus für die von Separatisten kontrollierte Ostukraine ab. In einer Friedensvereinbarung müsste der Status der Region geklärt werden.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski lehnt einen Autonomiestatus für die von Separatisten kontrollierte Ostukraine ab. Er sei dazu nicht bereit, sagte Selenski am Donnerstag in Kiew. In einer Friedensvereinbarung müsste der Status der Region geklärt werden. Selenski, der seit Mai im Amt ist, bemüht sich um Frieden für den Donbass im Osten des Landes. In den seit fünf Jahren anhaltenden Konflikt liefern sich ukrainische ...

