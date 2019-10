Triton Digital, der globale Marktführer für Technologien und Dienste in der digitalen Audio- und Podcastbranche, gab heute seine monatlich erscheinende Rangliste Webcast Metrics für Juni 2019 heraus. Die globalen Ranglisten, neben den Ranglisten für die Regionen USA, LATAM (Lateinamerika) und EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), liefern Einblicke in die erfolgreichsten Streaming-Audiostationen und Netzwerke auf der ganzen Welt für den Monat Juni.

Die vollständigen Ergebnisse der globalen und regionalen Ranglisten für Juni 2019 stehen unter folgendem Link zur Verfügung:

https://www.tritondigital.com/resources/monthly-rankers/rankers-archive

Der Streaming-Messdienst Webcast Metrics ist der Branchenstandard für den Online-Konsum von Audiodaten. Er bietet glaubwürdige, geprüfte Daten, die Audiopublizisten auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, den Konsum ihrer Audioinhalte nach Tageszeit, Gerätetyp, Geografie, Vertriebsplattform und anderen Kriterien zu analysieren.

