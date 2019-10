Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Cactus Communications, ein globales Unternehmen der wissenschaftlich-medizinischen Kommunikation und Technologielösungen, hat eine groß angelegte Umfrage herausgebracht, mit der Einblicke in die Freuden- und Stressauslöser sowie die generelle psychische Gesundheit in der akademischen Welt gewonnen werden sollen. Forscher stehen in den Bemühungen des Wissenserwerbs ganz vorn und arbeiten dabei häufig in extrem konkurrenzgeprägten Umgebungen unter höherem Leistungsdruck und Stress als andere Fachkräfte. In der letzten Zeit stand die psychische Gesundheit in der akademischen Welt in sowohl akademischen Zeitschriften als auch persönlichen Blogs weitläufig zur Debatte. Es gibt jedoch erstaunlich wenig Untersuchungsergebnisse dieser Thematik weltweit.



Die mehrsprachige Umfrage wird in Zusammenarbeit mit aktiven Forschern, die zugleich als Vertreter für psychische Gesundheit tätig sind, durchgeführt und soll die Höhen und Tiefen von Wissenschaftlern aufdecken, darunter auch eine Untersuchung der Aspekte ihres beruflichen Lebens, die Freude und Verwirklichung vermitteln im Gegensatz zu jenen, die Stress und Angst auslösen. Ein weiterer Aspekt der Umfrage ist die Untersuchung der Art der Unterstützung, die WissenschaftlerInnen von ihren Universitäten und Instituten tatsächlich erhalten oder gerne erhalten würden.



Anlässlich der Herausgabe der Umfrage sagt Abhishek Goel, Mitbegründer und CEO von CACTUS: "In den vergangenen 17 Jahren wurden wir bei unseren Bemühungen, Wissenschaftler bei der Veröffentlichung zu unterstützen, Zeuge des hohen Maßes an Stress, den sie selbst während des Veröffentlichungsablaufs durchlebten. Wissenschaftler teilen auf unserer Community-Plattform Editage Insights ihre persönlichen Erlebnisse, und was uns überraschte, war, wie stark Probleme wie Isolation, Depression und Angstzustände immer wieder in den Vordergrund treten. Wir sind uns bewusst, dass darüber viel zu wenig und auf globaler Ebene definitiv nicht in gleichem Maße gesprochen wird. Mit dieser Umfrage möchten wir WissenschaftlerInnen ein Forum geben, Aspekte ihres beruflichen Umfelds zu teilen, denen sich ihre jeweiligen Institute, Stipendienausschüsse und Festanstellungskomitees, Herausgeber und selbst die eigenen Familienangehörigen möglicherweise nicht bewusst sind. Es ist unser Wunsch, dass die Umfrageergebnisse das Gespräch über psychische Gesundheit in der akademischen Welt verstärken und dazu beitragen, eine stärker fördernde und angenehmere Umgebung zu schaffen, in der WissenschaftlerInnen sich weiterentwickeln und maßgeblich zur globalen Entwicklung beitragen können."



CACTUS lädt Universitäten, Forschungsinstitute und alle Organisationen ein, die in irgendeiner Weise mit akademischen Wissenschaftlern zu tun haben, sich als Umfragepartner anzumelden. Damit signalisieren sie ihre Wertschätzung und ihr Bestreben um die Gesundheit ihrer Wissenschaftler. Alle Partnerorganisationen erhalten bevorzugten Zugang zu den Umfrageergebnissen.



Diese globale Untersuchung ist eine der vorrangigen, weitreichenden Initiativen der CACTUS Foundation, einer Initiative im Einklang mit den SDGs (Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung) der Vereinten Nationen, um aus Forschern Führungskräfte zu machen und ihre Forschungsarbeit gesellschaftlich fördernd umzusetzen.



Klicken Sie hier (https://www.cactusglobal.com/mental-health-survey/), um die Umfrage auszufüllen



Klicken Sie hier (https://cactusglobal.com/mental-health-survey/researchers-universities), um sich als Partnerinstitut anzumelden



Informationen zu Cactus Foundation



Cactus Foundation ist eine Initiative im Einklang mit den SDGs (Sustainable Development Goals, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung) der Vereinten Nationen und hilft Forschern, zu Führungskräften zu werden und ihre Arbeit global umzusetzen. Sie unterstützt die professionelle Entwicklung durch Bildungsprogramme, Stipendien und Geschäftsunterstützung mit dem Ziel, durch Forschung eine gerechte, nachhaltige und inklusive Zukunft aufzubauen. Die Cactus Foundation gehört zu Cactus Communications, einem globalen wissenschaftlichen Kommunikationsunternehmen, das mit Forschern unterschiedlichster akademischer Fachbereiche, Universitäten, Herausgebern, Gesellschaften und Life-Science-Organisationen zusammenarbeitet, um die Wirkung von Forschung zu beschleunigen. Das Produkt- und Serviceportfolio von CACTUS erfüllt ein breites Spektrum des wissenschaftlichen Bedarfs: Editage bietet Lektorats-, Übersetzungs-, Bildungs- und Schulungslösungen für Forscher, Cactus Life Sciences bietet strategische und taktische wissenschaftliche Content-Lösungen für globale Life-Science-Organisationen, PubSURE ist die erste KI-betriebene wissenschaftliche Publikationsplattform für Fachzeitschriften und Wissenschaftler und Impact Science gewährleistet eine weitreichendere Verbreitung von Forschungsergebnissen über Verteilungslösungen und Forschungsaustausch mit Gleichgestellten, der Öffentlichkeit und den politischen Entscheidungsträgern. Sämtliche CACTUS-Unternehmen werden von der Innovations- und F&E-Quelle Cactus Labs mit der neuesten Technik ausgestattet. CACTUS fördert auch Seed-Stadien und Startups im Frühstadium, die ihre Mission zur Lösung globaler Probleme durch wissenschaftliche und technologische Lösungen teilen.



CACTUS ist ein internationales Unternehmen mit Niederlassungen in Tokio, Seoul, Shanghai, Peking, London, Princeton, Mumbai, Bangalore und Singapur. Es beschäftigt weltweit über 3.000 Sachverständige und hat Kunden in über 173 Ländern. CACTUS wurde schon mehrfach hintereinander als Bester Arbeitgeber (Great Place to Work) ernannt und gelangte 2017 sogar auf Nr. 1, seinen bisherigen Beststand (Umfrage zu "Great Places to Work": http://bit.ly/2oaAUot)



