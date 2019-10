SAP-Chef Bill McDermott ist zurückgetreten. Anleger schauen zudem nach Washington, wo sich US-Präsident Trump und Chinas Vizepräsident Liu He treffen.

Donald Trump spricht von einem "großen Tag". Für diesen Freitag kündigte der US-Präsident ein Treffen mit Chinas Vizepräsident Liu He im Weißen Haus an. Er sei sicher, dass China einen Deal wolle, schrieb Trump am Donnerstagnachmittag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

"Dies gibt Marktteilnehmern Anlass zur Hoffnung, dass ein Handelsabkommen oder zumindest ein partieller Deal vielleicht schon morgen verkündet wird", sagte Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter SlateStone.

Die Nachricht verhalf dem Dax am Donnerstag zu einem Tagesgewinn von 0,6 Prozent bei 12.164 Punkten. Am Freitag liegt der deutsche Leitindex vor Handelsstart auf außerbörslichen Handelsplattformen 12.204 Punkten.

In der Nacht zum Freitag hatte SAP-Chef Bill McDermott überraschend seinen Rücktritt erklärt. Seien Nachfolge soll eine Doppelspitze aus den Vorstandsmitgliedern Jennifer Morgan und Christian Klein antreten. Informierte Kreise glauben, dass die beiden gut zusammenarbeiten werden. Die Nachricht scheint die Anleger nicht zu verunsichern: Am Freitag liegt der deutsche Leitindex vor Handelsstart auf außerbörslichen Handelsplattformen 12.204 Punkten und damit leicht im Plus.

Nicht nur im Handelsstreit auch beim Brexit könnte es am Freitag eine überraschende Wende geben. Im verfahrenen Brexit-Streit sind der britische Regierungschef Boris Johnson und sein irischer Kollege Leo Varadkar einer Lösung deutlich näher gekommen. Ein Deal bis zum 31. Oktober sei noch möglich, sagte Varadkar am Donnerstag nach einem über zweistündigen Gespräch mit Johnson.

Die vergangenen Monate haben allerdings gezeigt, dass Anleger in solche Wasserstandsmeldungen nicht allzu viel Vertrauen setzten sollten. Häufig war beim Handelsstreit bereits von einer nahenden Einigung die Rede, ein Vertrag wurde bislang aber nicht unterschrieben. Als genauso wendungsreich bewies sich bislang der Brexit.

Was die Märkte heute bewegt:

1 - Vorgabe aus den USA

Spekulationen auf eine Entspannung im Zollstreit mit China locken Anleger in den US-Aktienmarkt zurück. Der US-Leitindex Dow Jones gewann 0,6 Prozent auf 26.496,67 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,6 Prozent auf 7.950,78 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 2.938,13 Punkte zu. Mit Blick auf die mögliche Entspannung im Handelskonflikt zwischen China und den USA griffen Anleger vermehrt zu Technologiewerten, deren Geschäft stark vom Handel mit China abhängt. So gewannen die Aktien der Chip-Hersteller Intel und Nvidia jeweils mehr als ein Prozent. Gefragt waren auch die Titel des Baumaschinen-Anbieters ...

