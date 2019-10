Modena, Italien (ots/PRNewswire) - Objektive Qualität und Sicherheit bei Luna Farm, dem Vergnügungspark der Zamperla Group bei FICO Eataly World



Rossi S.p.A., führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Produktion und Vertrieb von Vorsatzgetrieben und Getriebemotoren, wurde als Partner für das Luna-Farm-Projekt in FICO Eataly World ausgewählt.



Zamperla, internationaler Spitzenspieler in der Unterhaltungsbranche, wird in Bologna, bei FICO Eataly World, bis Ende dieses Jahres einen reinen Unterhaltungserlebnis-Park für Kinder und Familien eröffnen: Luna Farm, der erste Indoor-Country-Vergnügungspark in Italien.



Rossis sichere und zuverlässige Anwendungen, die seit jeher für ihre Produktqualität und Überlegenheit anerkannt sind, werden mechanische Teile der Attraktionen sein wieCrazy Bus, Magic Bikes und Jump Around bei Luna Farm.



Die Palette der neuesten Generation von Planetengetrieben, EP-Serie und Planeten-Kegelstirnradgetrieben Stücke, G-Serie, angereichert durch spezielle Designs, wird Kompaktheit und hohe Leistungsfähigkeit gewährleisten.



"Wir sind stolz darauf, seit jeher der Partner der Zamperla Group zu sein, denn wir teilen gemeinsam die Qualität der italiensichen Industrie weltweit" betonte Giovanni Volpi, Chairman von Rossi S.p.A.



Dank der Erfahrung und dem Know-how von mehr als 60 Jahren Tätigkeit, bietet Rossi S.p.A. seinen Kunden eine umfassende und individuelle Unterstützung bei jeder Designphase sowie hohe Qualität und Effizienz in jeder Phase des Produktionsprozesses.



Die für Luna Farm erschaffenen Attraktionen werden den bereits installierten Vorgängern in internationalen Vergnügungsparks hinzugefügt, wie dem Vergnügungspark von Coney Island und den Victorian Gardens im Central Park, beides Kultstätten in New York City.



Luna Farm ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Zamperla Group, ein internationaler Akteur im Unterhaltungssektor seit über 50 Jahren, und FICO Eataly World, dem größten Food-Themenpark der Welt, der 2017 in Bologna eröffnet wurde. Der Country-Vergnügungspark wird eine Indoor-Fläche von ca. 6.500 Quadratmetern im CAAB (Centro Agroalimentare Bologna) abdecken, in den FICO Investitionen von 11 Millionen Euro einbringen muss.



Für weitere Informationen siehe www.lunafarm.it (http://www.lunafarm.it/) - www.rossi.com (http://www.rossi.com/) - www.zamperla.com (http://www.zamperla.com/)



ROSSI



ROSSI entwirft, produziert und vertreibt eine umfassende Palette von Vorsatzgetrieben, Getriebemotoren und Elektromotoren für mehrere Anwendungen und Branchen weltweit. Seit seiner Gründung im Jahr 1950 hat Rossi inzwischen über 900 Mitarbeiter (250 im Ausland) und ist in der ganzen Welt dank 15 internationaler Tochtergesellschaften und drei Produktionsstätten in Italien tätig. Seit 2004 ist Rossi ein Mitgliedsunternehmen der Habasit Holding, einem weltweiten Marktführer mit Sitz in der Schweiz.



rossi.com (https://www.rossi.com/)



