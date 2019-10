Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WERFTEN - Ungeachtet aller Umweltdiskussionen werden weltweit immer mehr Kreuzfahrtschiffe gebaut. Wie das Nachrichtenmagazin Focus schreibt, stehen in den Auftragsbüchern der Werften aktuell 129 bestätigte Neubauten, die bis 2027 an den Start gehen sollen. Das sind so viele wie nie, meldet Focus unter Berufung auf eine Auswertung von Daten des Fachdienstes "Cruise Industry News". Darunter seien alle möglichen Schiffsklassen zu finden, vom weltgrößten 5-Mast-Segler über Flusskreuzer oder Expeditionsschiffe bis zu schwimmenden Kleinstädten mit 5.400 Gästen. Immer häufiger würden dabei in Zukunft laut Focus umweltfreundlichere Antriebe wie Elektro-Hybrid, Flüssiggas oder auch Brennstoffzellen eingebaut. Mehr als 500 Kreuzfahrtschiffe durchfahren nach amtlicher Zählung heute die Gewässer, schreibt Focus weiter. In acht Jahren könnten es dann rund 650 sein. (Focus)

GLYPHOSAT - Mit einem Entschließungsantrag im Bundesrat will Bayern den Einsatz des Pflanzenschutzmittels Glyphosat in Haus- und Kleingärten schnellmöglich verbieten. "Der Rückgang von Insekten und Vogelarten ist auch auf Pflanzenschutzmittel zurückzuführen", sagte der bayerische Bundesratsminister Florian Herrmann (CSU) der Augsburger Allgemeinen. Herrmann forderte CDU-Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ausdrücklich dazu auf, "verbindliche Vorgaben zur Verringerung des Pestizideinsatzes zu entwickeln". (Augsburger Allgemeine)

KFZ-STEUER - Bei den Erstzulassungen hat sich die Kraftfahrzeugsteuer kräftig verteuert. Zu einem Sprung von 152 auf 186 Euro je Neuwagen kam es vor gut einem Jahr, als die zuständige Zollbehörde im September 2018 die Berechnungsmethode auf realistischere Daten bei den CO2-Emissionen umstellte. Allerdings stieg die durchschnittliche Kfz-Steuer auch nach der Änderung weiter an und erreichte im Juli 2019 den Rekordwert von 219 Euro pro Neuwagen; das sind 43 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat. "Der Trend zu leistungsstarken und spritfressenden Wagen ist ungebrochen", erklärt der grüne Bundestagsabgeordnete Stefan Schmidt, der die Daten vom Bundesfinanzministerium angefordert hat. (Wirtschafts-Woche)

EZB - Zum Ende der Amtszeit ihres Präsidenten Mario Draghi ist die Europäische Zentralbank so zerstritten wie nie zuvor. Die am Donnerstag veröffentlichten Protokolle der September-Sitzung, auf der die Notenbank eine Verschärfung der Minuszinsen und eine Wiederaufnahme der umstrittenen Anleihekäufe beschlossen hat, zeigen, wie tief der Riss ist, der durch den EZB-Rat geht. Interne Kritiker wie Bundesbank-Chef Jens Weidmann befürchten, dass die Geldpolitik der EZB an ihre Grenzen stößt, und an den Märkten wächst die Furcht vor Verwerfungen durch die neuen Anleihekäufe. "Der zusätzliche Nutzen einer weiteren Lockerung der Geldpolitik wird immer geringer", warnt Katharina Utermöhl, Europa-Ökonomin der Allianz. Die EZB könne nicht beliebig die Wirtschaft stimulieren. "Ihre Instrumente wirken kaum noch." Besonders harsch fällt die Kritik an den neuen Anleihekäufen aus. Experten fürchten, dass durch die zusätzliche Nachfrage der EZB der Markt für Bundesanleihen austrocknen könnte. "Im Euro-Raum wird ein Anlagenotstand für sichere Häfen erzeugt", meint Markus Peters, Anleihestratege beim Vermögensverwalter Alliance Bernstein. Besonders groß ist diese Gefahr am Markt für deutsche Staatsbonds, die klassischen sicheren Wertpapiere für Investoren in der Euro-Zone. (Handelsblatt S. 6/FAZ S. 15)

