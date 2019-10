(NEU: SAP)

=== *** 08:00 SAP/Telefonkonferenz zum Rücktritt von CEO Bill McDermott *** 08:00 DE/Verbraucherpreise September (endgültig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,2% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:00 NO/Bekanntgabe Friedensnobelpreis, Oslo 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 IT/EZB-Präsident Draghi, Rede anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Universita Cattolica del Sacro Cuore, Mailand 12:30 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei der Verleihung des German-Bernacer-Preises, Madrid *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen September, Frankfurt 13:30 LI/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK zum Vierertreffen der deutschsprachigen Wirtschaftsminister, Vaduz *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (1. Umfrage) PROGNOSE: 92,0 zuvor: 93,2 19:15 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2019 stimmberechtigt im FOMC) beim American Economic Challenges Symposium, Madison 21:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Commonwealth Club of California, San Francisco *** - US/Fortsetzung Handelsgespräche zwischen China und den USA, u.a. Teilnahme von Chinas Vize-Regierungschef Liu He und US-Chefunterhändler Lighthizer sowie -Finanzminister Mnuchin (seit 10.10.), außerdem Treffen von US-Präsident Trump mit Liu He, Washington *** - EU/Treffen von EU-Chefunterhändler Barnier und dem britischen Brexit-Minister Barclay, Brüssel - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (S&P), Polen (Moody's und S&P), Lettland (Fitch), Zypern (Fitch) ===

