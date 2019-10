Der Handelsstreit hält Anleger weiter in Atem. Zu Beginn dieser Woche gab es noch Zweifel an einer möglichen Einigung, zum Ende der Woche aber keimt neue Hoffnung auf, dass es doch noch zu einem Deal kommt. Jüngsten Meldungen (Tweets) zufolge liegt dem amerikanischen Präsidenten scheinbar aber wenig an einer Einigung mit China - erwartet wird zum Ende dieser Woche aus Sicht der Anleger nur ein Minimalkonsens. Vielleicht platzen die laufenden Gespräche wieder ergebnislos. Unterdessen versucht das Reich der Mitte mit Sojabohnen-Käufen die USA versöhnlich zu stimmen. Peking zeigt sich jetzt sogar bereit, pro Jahr 30 Millionen Tonnen Sojabohnen aus den USA zu beziehen. Das wären zehn Millionen mehr, als bisher - so die "Financial Times" am Mittwoch.

Investoren bleiben vorsichtig

Ein Blick auf den Kursverlauf offenbart nach einem vorausgegangenen Preissturz von 1.825 US-Dollar aus Sommer 2016 auf 797,50 US-Dollar bis Mai dieses Jahres ...

