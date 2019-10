Vor dem Wochenende ist der Goldhandel vor allem durch ein hohes Maß an Zurückhaltung geprägt. Neue Impulse könnte der Goldpreis erhalten, wenn die Ergebnisse der chinesisch-amerikanischen Handelsgespräche kommuniziert werden.Eine Einigung dürfte sich negativ auswirken, während ein Scheitern das gelbe Edelmetall wohl wieder über die psychologisch wichtige Marke von 1.500 Dollar hieven könnte. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte aber auch der für den Abend anberaumte Commitments of ...

