An Europas Börsen ist es am Donnerstag weiter bergauf gegangen. Ähnlich wie an der Wall Street demonstrierten auch die hiesigen Anleger mit Blick auf die angelaufenen Handelsgespräche zwischen den USA und China Optimismus. Zudem sind der britische Regierungschef Boris Johnson und sein irischer Kollege Leo Vardakar nach eigener Aussage einer Lösung der irischen Grenzfrage im Zusammenhang mit dem Brexit näher gekommen. So konnte der EuroStoxx 50 ein Plus von 0,9% erzielen, der CAC 40 in Paris legte gar 1,3% zu, für den DAX gab es einen Zuwachs von 0,6%, lediglich der Footsie in London fiel im Vergleich dazu etwas ab und erzielte einen Aufschlag von 0,3%, hier bremste das deutlich erstarkte Pfund auf Grund der positiven Nachrichten bezüglich des Brexits. ...

